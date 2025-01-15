Какие города получат статус «Город трудовой доблести»

Якушев попросил Путина присвоить семи городам статус «Город трудовой доблести»
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Якушев попросил Путина присвоить звание «Город трудовой доблести» семи городам
Якушев попросил Путина присвоить звание «Город трудовой доблести» семи городам Фото:

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев попросил президента РФ Владимира Путина присвоить семи российским городам звание «Город трудовой доблести». В списке Якушева указаны как небольшие города, так и крупные федеральные центры — все они внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. 

«От лица жителей, которые агитировали, собирали подписи, голосовали, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложение „Единой России“ о присвоении почетного звания семи указанным городам», — заявил Якушев во время заседания Российского оргкомитета «Победа». Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 24».

Среди городов, которым было продолжено присвоить это звание: Миасс (Челябинская область), Курган (Курганская область), Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Салехард (Ямало-Ненецкий АО), Зеленодольск (Республика Татарстан) и Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс). Подготовка и продвижение заявок на присвоение звания была начата еще в 2020 и 2021 годах соответственно. 

Ранее Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» сообщил, что почетное звание «Город трудовой доблести» получат восемь российских городов. Среди них были выше перечисленные города и город Ковров (Владимирская область).

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Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев попросил президента РФ Владимира Путина присвоить семи российским городам звание «Город трудовой доблести». В списке Якушева указаны как небольшие города, так и крупные федеральные центры — все они внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.  «От лица жителей, которые агитировали, собирали подписи, голосовали, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложение „Единой России“ о присвоении почетного звания семи указанным городам», — заявил Якушев во время заседания Российского оргкомитета «Победа». Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Среди городов, которым было продолжено присвоить это звание: Миасс (Челябинская область), Курган (Курганская область), Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Салехард (Ямало-Ненецкий АО), Зеленодольск (Республика Татарстан) и Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс). Подготовка и продвижение заявок на присвоение звания была начата еще в 2020 и 2021 годах соответственно.  Ранее Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» сообщил, что почетное звание «Город трудовой доблести» получат восемь российских городов. Среди них были выше перечисленные города и город Ковров (Владимирская область).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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