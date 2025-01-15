ФСБ предупредила свердловчан о фейках от иностранных спецслужб

УФСБ по Свердловской области опровергло разлетевшуюся в сети информацию об атаках региона беспилотниками, назвав вбросы работой иностранных спецслужб. Главная цель фейков — дестабилизировать общество, рассказали в пресс-службе ведомства.
«С начала года участились случаи провокаций со стороны спецслужб иностранных государств путем вбросов фейковых новостей. Их цель — дестабилизировать общество, вызвать панику у населения и разжечь межнациональные конфликты», — следует из сообщения.
Силовики пояснили, что иностранные спецслужбы распространяют фейки через СМИ и социальные сети, рассчитывая на игнорирование проверки данных. «Главными темами фейковых новостей последней недели стали якобы атаки беспилотников, нападение мигрантов на российских граждан и „взрывы“ на территории региона», — подчеркнули в УФСБ.
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