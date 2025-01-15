ФСБ предупредила свердловчан о фейках от иностранных спецслужб

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В ФСБ рассказали о принципах работы иностранных спецслужб Фото:

УФСБ по Свердловской области опровергло разлетевшуюся в сети информацию об атаках региона беспилотниками, назвав вбросы работой иностранных спецслужб. Главная цель фейков — дестабилизировать общество, рассказали в пресс-службе ведомства.

«С начала года участились случаи провокаций со стороны спецслужб иностранных государств путем вбросов фейковых новостей. Их цель — дестабилизировать общество, вызвать панику у населения и разжечь межнациональные конфликты», — следует из сообщения.

Силовики пояснили, что иностранные спецслужбы распространяют фейки через СМИ и социальные сети, рассчитывая на игнорирование проверки данных. «Главными темами фейковых новостей последней недели стали якобы атаки беспилотников, нападение мигрантов на российских граждан и „взрывы“ на территории региона», — подчеркнули в УФСБ.

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УФСБ по Свердловской области опровергло разлетевшуюся в сети информацию об атаках региона беспилотниками, назвав вбросы работой иностранных спецслужб. Главная цель фейков — дестабилизировать общество, рассказали в пресс-службе ведомства. «С начала года участились случаи провокаций со стороны спецслужб иностранных государств путем вбросов фейковых новостей. Их цель — дестабилизировать общество, вызвать панику у населения и разжечь межнациональные конфликты», — следует из сообщения. Силовики пояснили, что иностранные спецслужбы распространяют фейки через СМИ и социальные сети, рассчитывая на игнорирование проверки данных. «Главными темами фейковых новостей последней недели стали якобы атаки беспилотников, нападение мигрантов на российских граждан и „взрывы“ на территории региона», — подчеркнули в УФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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