«Трактор» убегал, «Сибирь» догоняла: команды устроили «перестрелку» в матче

«Трактор» победил «Сибирь» в серии буллитов

15 января 2025 в 20:11 Размер текста - 17 +

В напряженной борьбе ХК «Трактор» одолел «Сибирь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский ХК «Трактор» и «Сибирь» из Новосибирска устроили «перестрелку» в матче. «Черно-белые» трижды выходили вперед, и трижды сибиряки сравнивали счет. Игра завершилась в серии буллитов победой «Трактора». «Черно-белые» активно начали матч: давили, прессинговали. Усилия не пропали даром и спустя менее пяти минут после начала игры челябинцы распечатали ворота хозяев льда. Отличился Артем Блажиевский. После сибиряки выровняли игру. И одна из контратак принесла им успех: Брендэн Лайпсик убежал «на свидание» с Заком Фукале и пробил челябинского вратаря. Второй период определила игра спецбригад. Было множество удалений с обеих сторон. Челябинцы воспользовались своими моментами: при игре 5 на 4 дублем отметился Виталий Кравцов. «Сибирь» забить в большинстве не смогла, но между голами Кравцова сумела организовать гол. Георгий Белоусов удачно подставил клюшку под наброс защитника. Уступая в одну шайбу к началу третьего периода новосибирцы бросились отыгрываться. И вполне в этом преуспели. На четвертой минуте третьей двадцатиминутки шайбой отметился Энди Андреофф. В основном времени матча выявить победителя не удалось. Игра перешла в овертайм, а после и в серию буллитов, где точнее оказались челябинцы. После этой победы «Трактор» продолжает удерживать лидерство Восточной конференции. «Сибирь» же находится на восьмой строчке, борясь за место в плей-офф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский ХК «Трактор» и «Сибирь» из Новосибирска устроили «перестрелку» в матче. «Черно-белые» трижды выходили вперед, и трижды сибиряки сравнивали счет. Игра завершилась в серии буллитов победой «Трактора». «Черно-белые» активно начали матч: давили, прессинговали. Усилия не пропали даром и спустя менее пяти минут после начала игры челябинцы распечатали ворота хозяев льда. Отличился Артем Блажиевский. После сибиряки выровняли игру. И одна из контратак принесла им успех: Брендэн Лайпсик убежал «на свидание» с Заком Фукале и пробил челябинского вратаря. Второй период определила игра спецбригад. Было множество удалений с обеих сторон. Челябинцы воспользовались своими моментами: при игре 5 на 4 дублем отметился Виталий Кравцов. «Сибирь» забить в большинстве не смогла, но между голами Кравцова сумела организовать гол. Георгий Белоусов удачно подставил клюшку под наброс защитника. Уступая в одну шайбу к началу третьего периода новосибирцы бросились отыгрываться. И вполне в этом преуспели. На четвертой минуте третьей двадцатиминутки шайбой отметился Энди Андреофф. В основном времени матча выявить победителя не удалось. Игра перешла в овертайм, а после и в серию буллитов, где точнее оказались челябинцы. После этой победы «Трактор» продолжает удерживать лидерство Восточной конференции. «Сибирь» же находится на восьмой строчке, борясь за место в плей-офф.