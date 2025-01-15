BAZA раскрыла содержимое черных ящиков упавшего в Казахстане самолета

Авторы telegram-канала Baza опубликовали полную запись переговоров пилотов разбившегося самолета Azal с диспетчерами. Из нее следует, что решение лететь в Актау экипаж воздушного судна принимал самостоятельно, сообщают авторы публикации.
«Все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку — и в результате лететь в Актау — экипаж „Азербайджанских авиалиний“ принимал самостоятельно», — сказано в публикации telegram-канала Baza. Отмечается, что диспетчеры предлагали садиться сначала в Грозном, затем — в Махачкале, но пилоты проигнорировали советы.
Более того, информацию о столкновении с птицами и о газовом баллоне, взорвавшемся на борту, диспетчерам сообщили именно члены экипажа воздушного судна. Также пилот упомянул о внешнем воздействии на самолет, но объявлять режим ЧС на борту не стал.
Падение самолета произошло 25 декабря. Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 — выжили.
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