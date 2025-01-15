Пожары в СНТ «Любитель-1» в Челябинске произошли из-за игр мальчика

Дачные дома в СНТ «Любитель-1» в Челябинске загорелись из-за игр 12-летнего мальчика. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Личность ребенка установлена. Мальчик во время игр нашел пожароопасные предметы. О том, что они могут привести к возгоранию, ребенок не осознавал», — отмечает URA.RU источник.
В пресс-службе МЧС по региону ранее сообщали, что14 января в СНТ «Любитель-1» произошло сразу два пожара. Причину возгорания без проведения экспертизы в ведомстве называть не стали, но отметили, что обошлось без пострадавших.
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