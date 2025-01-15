Пожары в СНТ «Любитель-1» в Челябинске произошли из-за игр мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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За один день в СНТ произошло сразу два пожара
За один день в СНТ произошло сразу два пожара Фото:

Дачные дома в СНТ «Любитель-1» в Челябинске загорелись из-за игр 12-летнего мальчика. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Личность ребенка установлена. Мальчик во время игр нашел пожароопасные предметы. О том, что они могут привести к возгоранию, ребенок не осознавал», — отмечает URA.RU источник.

В пресс-службе МЧС по региону ранее сообщали, что14 января в СНТ «Любитель-1» произошло сразу два пожара. Причину возгорания без проведения экспертизы в ведомстве называть не стали, но отметили, что обошлось без пострадавших. 

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Дачные дома в СНТ «Любитель-1» в Челябинске загорелись из-за игр 12-летнего мальчика. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Личность ребенка установлена. Мальчик во время игр нашел пожароопасные предметы. О том, что они могут привести к возгоранию, ребенок не осознавал», — отмечает URA.RU источник. В пресс-службе МЧС по региону ранее сообщали, что14 января в СНТ «Любитель-1» произошло сразу два пожара. Причину возгорания без проведения экспертизы в ведомстве называть не стали, но отметили, что обошлось без пострадавших. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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