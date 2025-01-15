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01:15
США выступили за полный отказ ЕС от российского газа
01:02
В Курганской области подорожал бензин
00:48
В аварии на автодороге Пермского края погибли два человека
Новый российский FPV-дрон «Князь Вандал» лишил НАТО 300 млн долларов: что это за оружие
00:44
IO: Франция втайне провела учения по вводу войск на Украину
00:37
«Коммерсант»: офицера ВС РФ впервые засудили за халатность в использовании ПВО
00:33
Губернатор Балицкий: слухи об эвакуации из Запорожья являются ложью
25 российских военных вернулись из плена: главное об СВО на 15 января
00:08
В Газе спустя почти полтора года наступит мир, а заложников освободят
00:08
«Ситуация критическая»: власти Шадринска объяснили, почему в городе не дождаться автобуса
15 января 2025
23:50
Bloomberg: Путин поставит Трампу три условия на грядущих переговорах по СВО
1
Умер Всеволод Немоляев: чем известен младший брат легендарной актрисы
23:46
Можно ли пить кофе каждый день: разбираемся с диетологом
23:44
Рейс из Кольцово в ХМАО задержали на двое суток из-за погоды
23:42
Цены на водку рекордно взлетели, пока россияне праздновали Новый год
1
Минсельхоз поставил серию рекордов по производству мяса и урожаю в 2024 году
23:32
Новгородский FPV-дрон «Князь Вандал» лишил НАТО 300 млн долларов
1
23:32
В Москве подросток оформил кредит на спавшую мать, взяв ее отпечатки
1
23:29
В Салехарде на время крестного хода перекроют несколько улиц. Карта
И рыба, и мясо: что подорожало в России в 2024 году
23:22
Премьер Дании созвонилась с Трампом и высказалась о продаже Гренландии
1
23:19
Женщина-водитель и ее попутчица погибли в жутком ДТП под Челябинском. Видео
23:17
Рубио: США рассмотрят снятие санкций с России в рамках переговоров по СВО
Росстат рассказал, как изменились цены на бензин в первую неделю 2025 года. Инфографика
23:09
Как повлияет на Россию покупка Гренландии Америкой
1
23:05
Стали известны подробности о гибели пермского школьника на горке в Кунгуре
22:57
В Кургане на Голубых озерах у домика «моржей» образовался стихийный туалет. Фото
Путин направил против Запада новое оружие
22:57
Минобороны раскрыло подробности первых зимних соревнований для ветеранов СВО в ХМАО
22:52
«Каждый день рисковал жизнью»: свердловский пожарный погиб на СВО
22:36
Блогер Лебедев напомнил недоброжелателям России поговорку о «толстом и худом»
Россия ускорит сбор мазута в море, чтобы он не попал к соседям
22:34
Пожары в СНТ «Любитель-1» в Челябинске произошли из-за игр мальчика
22:20
Премьер Венгрии Орбан решил не ехать на инаугурацию Трампа
1
22:00
СК проверит диспетчеров, с которыми общались пилоты разбившегося самолета AZAL
1
Выплаты ветеранам и особые статусы городам: как готовятся в России к 80-летию Победы
21:59
Пилот Бойчук: экипаж рухнувшего в Актау самолета сам решил лететь в Казахстан
2
21:51
Эксперт раскрыл первопричины трагедии с самолетом AZAL
1
21:50
Изрезавшую двоих детей мать кремируют в Красноуральске
В двух городах подростки устроили стрельбу в школах: что известно об инцидентах
21:37
Чечню хотят усилить в Госдуме в ущерб Свердловской области
21:35
BAZA раскрыла содержимое черных ящиков упавшего в Казахстане самолета
1
21:29
Глава Верхней Пышмы отреагировал на указ Путина об особом статусе для города
Как изменилось правительство за четверть века
21:20
Экс-актив тюменского миллионера Медведева ворвался в топ застройщиков Тюмени
21:15
Как изменились цены в России в первые недели 2025 года
1
21:09
Столица ЯНАО признана «Городом трудовой доблести»: главные события на Ямале за 15 января
В Кремле думают над ответом на санкции США: заявления Пескова 15 января
20:55
Отставки и скандалы из-за увольнения: главные новости Кургана за 15 января
20:53
«Победить страх»: «моржи» из Сургута дали советы, как подготовиться к крещенским купаниям
1
20:48
Стихийные горки в Перми признали опасными для детей
В Кремле отреагировали на эксгумацию во Львове останков разведчика Кузнецова
20:45
Соратник бывшего мэра Челябинска Тефтелева просится выйти из колонии по УДО
20:44
В Тюмень вовремя не долетел самолет из Сургута
20:40
Объявление Кургана «Городом трудовой доблести» прокомментировал депутат ГД Лисовский
ВС РФ проводят зачистку в Торецке: карта СВО на Украине 15 января
20:40
«Завладела психикой»: следователь раскрыл всю правду о деле опекунши убитого Далера Бобиева
20:34
США ввели санкции против Запорожской АЭС и парка «Патриот»
20:33
Депутат Рады попросила США перестать помогать Украине
2
Вице-спикер Госдумы готовит опасную интригу к выборам-2025
20:20
Губернатор Шумков отреагировал на новый статус Кургана
3
20:20
Замгубернатора ХМАО Майер инициировала проверки в скандальном учреждении
20:17
Депутат Рады заявила, что ВСУ сдают позиции под Покровском
Россия вступит в борьбу с США на ключевом зарубежном рынке
20:17
Губернатор ЯНАО напомнил о трудовых подвигах Салехарда
20:13
В Тюменской области умер известный художник
20:11
«Трактор» убегал, «Сибирь» догоняла: команды устроили «перестрелку» в матче
Кто виноват в смерти бывшего мужа Седоковой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы
20:10
Курганский губернатор Шумков открыл новый цех на 250 работников. Фото
3
20:08
Бывший вице-премьер Прикамья расплакалась, услышав, что выйдет на свободу
20:01
Едва не умер в оккупации и потерял сына: нелегкая судьба Василия Ланового
1
Дом российского хоккеиста Малкина ограбили в США: как патриот живет за границей
20:01
Житель ХМАО избил полицейских и угрожал устроить взрыв
20:00
Зеленский раскрыл численность ВСУ
20:00
Умер брат Светланы Немоляевой
19:57
Гендиректор агентства «Россия сегодня» не понял реакции Армении на передачу «Вести недели»
19:44
Корабли НАТО прибыли в Финский залив
2
19:42
Россия поможет Армении выйти из долговой ямы
1
19:41
В Британии раскрыли, как будут мешать России на СВО
7
19:40
Чем известен осужденный тюменский солдат Шамсутдинов, который хочет попасть из колонии на СВО
1
19:34
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Верхней Пышме
19:33
«Работодатель не понимает, кто такие бакалавры»: курганцы позитивно восприняли изменения в вузах
1
19:32
Главный краевой прокурор Павел Бухтояров выслушает жалобы пермяков
19:32
В Британии объяснили, почему Европа никогда не разрешит конфликт на Украине
19:30
Зеленский поделился мечтами о солдатах-иностранцах
19:28
Путин подписал указ о присвоении Салехарду звания города трудовой доблести
19:25
Президент Путин своим указом присвоил Миассу почетный статус
19:16
50 000 рублей и свободен: в Тюмени инспектора ДПС подозревают в получении взятки
1
19:13
Какие православные праздники отмечают 16 января: традиции и приметы
19:12
В Тюмени педагогов заставляют скачивать приложение для определения дронов и взрывов
19:10
Курганец пытался дать взятку за выезд на встречку, но заплатит еще больше
19:08
Из российских павильонов предложили убрать сигареты и жижи для вейпа
1
19:08
«На стройках поднялись коммерсы видные»: в Сеть утекло провокационное видео с главой Baden Family
19:02
Сотни преступлений раскрыли ямальские следователи в 2024 году
19:00
Строительство железной дороги через Крым обойдется в 160 миллиардов рублей
19:00
Челябинский губернатор Текслер уволил замминистра Зисман
18:57
В ХМАО пенсионерам навязывали дорогой массажер под прикрытием бесплатной проверки зрения
18:54
МИД Австралии вызвал посла России после смерти наемника ВСУ
1
18:53
Организатор убийства бандита Япончика получил срок
18:53
«Чем мы хуже?» Жители Ямала не против получать персональные доходы от экспорта нефти и газа
2
18:52
В России осталось семь тысяч ветеранов ВОВ
1
18:52
ФСБ предупредила свердловчан о фейках от иностранных спецслужб
18:45
«Мама, привет, я живой»: освобожденные российские военные позвонили близким. Видео
1
18:41
Родные собирают деньги на похороны матери, изрезавшей детей в Красноуральске
18:41
В Челябинске продают автографы Юрия Шатунова и Елены Темниковой. Скрин
18:40
В Челябинске за месяц взлетели цены на аренду квартир. Инфографика
18:40
У курганского фермера нашли животных-нелегалов
18:40
Тюменка раскритиковала голубцы любимого и получила ножом в живот
18:37
Бывшего вице-премьера пермского правительства Лопаеву выпустят на свободу
18:36
В ХМАО выставили на продажу вертолетную площадку на месторождении «Сургутнефтегаза». Фото
18:30
Фицо предложил дать пощечину школьнику с лентой в цветах флага Украины
4
18:30
Курганские политики рассказали URA.RU, какого питания они придерживаются, чтобы быть в форме
1
18:29
Трех кандидатов признали достойными стать мэром Карабаша
18:27
«Царьград»: российские военные нацелились на подземные хранилища газа Украины
1
18:25
Какие продукты подорожают в феврале
6
18:23
Выходит новый сезон «Больших девочек»: что известно о скандальном шоу
18:18
Гонщик «Арт ралли» Афонькин отрицает, что хулиганил в пермском аэропорту
18:17
Власти ХМАО готовят новые бонусы для айтишников
18:12
Челябинец незаконно добыл золота в Башкирии на 14 млн рублей
18:07
Жители ХМАО отказываются от отдыха в Краснодарском крае из-за разлива мазута в Черном море
18:06
Автобусы до крещенских купелей на Ямале: где организуют специальные маршруты
18:02
Пермяк вернулся из плена ВСУ
18:00
Жена пермского фигуриста Татьяна Волосожар поблагодарила болельщиков
17:53
Зять богатого застройщика избежал наказания за избиение многодетного екатеринбуржца
2
17:50
Текслер прокомментировал новость о присвоении Миассу особого статуса. Видео
17:49
Освобожден военный из Тюменской области, взятый в плен ВСУ
17:47
На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран
1
17:47
В Шадринске мать погибшего на СВО бойца просит ускорить газификацию дома
1
17:43
Пермякам запретили кататься с опасной горки
17:38
В ЕАО семиклассник хвастался пистолетом и ранил одноклассников
17:29
Какие города получат статус «Город трудовой доблести»
4
17:27
«Просто название красивое»: экс-директор депдорхоза ХМАО открыл на Ямале тезку госкомпании «Северавтодор»
1
17:24
Пермский тракт перекрыли из-за горящей фуры. Фото
17:24
Курган получит от Путина особый статус за вклад в Победу
1
17:23
Мигранту в ЯНАО аннулировали вид на жительство из-за угрозы нацбезопасности
17:23
Путин одобрил присвоение особого статуса Миассу
17:21
Свердловский город получит особый статус от Путина
2
17:20
В Тобольске при пожаре сгорели два человека. Фото
17:20
СИБУР привезет звезд на крупный фестиваль в ХМАО
17:20
Столица ЯНАО получит почетное звание от Путина, за которое боролась несколько лет
17:18
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «25 на 25»
2
17:18
ФСБ задержала замдиректоров Смоленской АЭС
2
17:18
Масштабная застройка Шадринска: где будут строить ЖК. Скрин
17:14
Пермские власти опровергли плохую уборку снега
17:11
Тюменцы организовали на чердаке жилой многоэтажки сауну
17:10
В Челябинске отправили в СИЗО замдиректора МКУ «Городская среда» Довженко. Фото, видео
17:04
Названы профессии свердловчан с самыми низкими зарплатами в 2024 году
1
17:03
Путин принял решение о статусе ветеранов Великой Отечественной войны
1
17:00
Ветераны ВОВ получат единовременную выплату по 80 тысяч рублей
1
16:57
Зеленский начнет отправлять детей в зону СВО
16:54
Путин призвал чиновников интересоваться проблемами ветеранов лично
2
16:48
Омбудсмен ХМАО помогла семье погибшего бойца СВО добиться выплат
16:44
Губернатор Махонин проверил ход строительства новой поликлиники под Пермью
16:43
Школьник выстрелил в одноклассника из пистолета
5
16:42
Какие льготы положены участникам СВО в 2025 году: полный список
1
16:41
Жительницам ХМАО предлагают нагадать денег и заглянуть в будущее на Святки
16:35
Forbes: на Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ
16:33
Лукашенко призвал не тратить ни копейки инвестиций «на барахло»
2
16:31
Как получить «Арктическую ипотеку» в 2025 году: что изменилось
16:25
Солдат ВСУ будут отправлять за границу
16:25
Reuters: Трамп не сдержал своего обещания по завершению СВО
2
16:19
«Ее скинули с балкона»: трагедия в Красноуральске, где мать изрезала детей, обросла слухами
1
16:18
Где в Курганской области будут открыты купели на Крещенские купания. Карта
16:18
Строительная компания из ЯНАО опровергла слова вахтовика о бегстве 40 сотрудников
16:17
В Тюмени взлетели цены на дачи
2
16:17
Челябинские бойцы СВО Дим и Мария сыграли свадьбу на Старый Новый год. Фото
16:15
Рост числа хулиганств и разбоев испортил статистику курганских преступлений
16:14
Тюменский застройщик предлагает съесть десерт и выиграть 500 тысяч рублей на квартиру
16:13
ВСУ потеряли десятки единиц американской техники за сутки
16:11
«Сидеть он не хочет»: тюменцы осудили бывшего срочника Шамсутдинова, который хочет уйти на СВО
3
16:07
В Екатеринбурге разыскивают эксгибициониста, работающего в автошколе
1
16:06
На Ямале стремительно падает спрос на индивидуальное жилищное строительство
16:06
Стала известна сумма ущерба от ограбления дома магнитогорского хоккеиста Малкина
3
16:03
Жуткий мороз надвигается на Челябинскую область
5
15:56
Инфаркт, три брака и десятки хитов: как прожил 65 лет Игорь Николаев
1
15:53
В Сургуте подготовили энергоснабжение для новых медучреждений и школ
3
15:53
В Польше готовятся выбрать нового президента
1
15:52
В Интернете распространяют фейк о краже Россией украинского зерна
15:51
Какие специалисты в ЯНАО стали самыми высокооплачиваемыми в 2024 году
15:50
Краевые власти попросили мэра Осы Григорьева оставить должность
15:47
Инсульт, судороги, потеря сознания: курганцам рассказали о последствиях купания в проруби
15:45
Застройщик отказался делать подземный паркинг в IT-центре возле парка Победы. Инсайд
2
15:44
В ХМАО назвали китайские машины, которые приходится ремонтировать чаще всего
3
15:44
Лидер группы «Мумий Троль» должен банку миллионы за сгоревший дом в Калифорнии
2
15:42
Пермские власти опровергли слухи о смене названия улицы Курта Кобейна
1
15:42
Госдума утвердила «период охлаждения» для россиян, берущих кредит
11
15:42
Челябинский эколог Безруков дал советы по борьбе с микропластиком
1
15:41
В ЯНАО запустят первый проект по диагностике сетчатки
15:41
Свердловчанка подменила подруге полмиллиона на билеты из банка приколов
15:36
Объединение «Пермь Великая» признано террористическим по решению суда
1
15:35
«Хочу штраф им!»: жительница ЯНАО жалуется на детей из многодетной семьи
15:33
В ХМАО в три раза выросли убытки нефтяных компаний
1
15:32
Челябинцы озвучили требования к МРОТу
15:31
Ждать ли крещенских морозов в России 19 января: отвечает метеоролог
1
15:31
В Челябинске коммерсанты не смогли выгнать «Красное и Белое» из своего помещения
1
15:30
В Катав-Ивановске осудили бойца, который обокрал убитого крестного отца
15:25
На борту экстренно приземлившегося самолета находились хоккеисты из Магнитогорска и Югры
15:25
Соратницу Навального* Марию Певчих** обвинили в желании помочь России
15:25
Стало известно, когда решится проблема с мазутом в затонувшем танкере в Черном море
2
15:21
Почему на главном путепроводе Нового Уренгоя после ремонта выключили подсветку
15:17
В Арзамасе грабитель напился и уснул в квартире хозяев
2
15:14
В России в два раза выросли пени за долги по коммуналке
4
15:13
В Верхнюю Пышму привезли роскошные авто, среди них — мировой эксклюзив. Фото, видео
1
15:08
Генпрокуратура добилась выплат пяти тысячам пострадавшим от паводка в Коркино
15:06
Вылет рейса из Перми в Петербург задержался из-за проблем с гидросистемой
15:04
Раскрыты зарплаты свердловских топ-менеджеров в 2024 году
1
15:04
Полицейские Кургана нашли новый преступный эпизод, заподозрив участие Камшиловых
4
15:03
Тобольск вошел в топ лучших городов России для зимнего отдыха
15:02
Помилованный Путиным боец СВО похитил екатеринбуржца
4
15:00
Домашние ванны не выход: что делать курганцам, кто не может нырять в купель в Крещение
15:00
Бывший кандидат в губернаторы Дружинина будет конкурировать с единороссами за место в курганской облдуме
1
14:52
В Тюмени в Крещение автобусы будут ходить до полуночи
1
14:52
Россия поможет Приднестровью с газом
3
14:51
У губернатора Куйвашева появится новый адъютант — уроженка его любимого города
3
14:50
Сотрудники ИТ-компаний могут получить отсрочку от призыва через Госуслуги
14:48
В Перми разрешили строить межвузовский кампус в Камской долине
14:47
Девочка-богатырь из Перми установила новый рекорд России
1
14:41
Работало МЧС: в Кольцово экстренно вернулся самолет, летевший в Астану
14:41
Как готовятся к Крещению в Тюмени. Фоторепортаж
14:40
Военное положение на Украине продлено до 9 мая
2
14:39
Посла России вызвали в МИД Армении
3
14:34
ВС РФ нанесли удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины
2
14:31
В Кремле раскрыли, как ответят на санкции США против нефтяного сектора
1
14:30
Песков раскрыл, зачем президент ЦАР приехал к Путину
14:30
Песков рассказал, как в Кремле относятся к иностранным наемникам на Украине
14:30
В Кремле прокомментировали финальную стадию переговоров по сектору Газа
14:30
Арестованный курганский судебный пристав Моисеев подал рапорт об увольнении
14:27
Челябинский министр образования Литке выступил против резкой отмены ЕГЭ
3
14:22
Банный веник и ароматизатор: экологи ХМАО дали советы, что делать с елкой после Нового года
2
14:22
В Челябинске водитель сбил коляску с младенцем
14:21
Ветерана боевых действий из ЯНАО восстановили в очереди на льготы
1
14:19
ВС РФ освободили Украинку в ДНР
14:09
Черные ящики разбившегося самолета AZAL привезли из Бразилии в Казахстан
1
14:09
Суд арестовал блогера, который кинул младенца в сугроб
2
14:06
Пермские следователи выясняют причины гибели ребенка после спуска с горки
14:05
В Сургуте обвалились цены на аренду квартир после Нового года
14:03
В Роспотребнадзоре предупредили о продаже БАДов под видом лекарств
1
14:03
На «Ночь музыки» согласились позвать артистов из «черного списка», но есть условие
7
14:02
Шохин предложил дать экс-владельцам ЧЭМК и «Арианта» «право первой ночи»
13:59
Песков прокомментировал связь договора Ирана и РФ с инаугурацией Трампа
1
13:55
Минтруд предложил новый механизм поддержки семей с детьми
1
13:54
Жителя Казахстана осудили на родине за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»
3
13:50
Поселок-«спутник» Перми остался без воды из-за аварии
13:50
Петербуржцам запретили публиковать фото и видео о дронах ВСУ
13:49
В Челябинске участки под строительство коттеджей и высотных домов подорожали на 43%
13:48
В курганском колледже после смены директора разгорается скандал с увольнениями
5
13:47
Авиакомпания «Ямал» перенесла вылет из Сочи в Тюмень на сутки назад. Фото
13:43
Ванецян: вскоре Пашинян объявит о выходе из ОДКБ
13:43
Рогов анонсировал обмен военнопленных
13:43
Полицейские разбираются в инциденте с ДТП и дракой в Перми
13:42
Завершено расследование по делу пермячки, спрятавшей тело сына в чемодане
13:42
В Златоусте незрячему инвалиду с диабетом отказали в жизненно важных лекарствах
13:38
Жога познакомился с новым главой уральских казаков и его предшественником. Фото
13:35
Курганский ЗАГС составил рейтинг самых популярных имен для детей
13:31
Челябинские врачи избавили трехлетнего ребенка от большой залысины на затылке. Фото
1
13:30
Челябинский майор спецназа Барбашин стал заместителем Текслера по партии
13:30
Челябинский гарантирующий поставщик электроэнергии восстановил работу сервисов
4
13:30
Курганец взял деньги на создание бизнеса и нарвался на иск от соцслужбы
13:27
SHOT: уничтожен пункт управления, откуда ВСУ массово атаковали РФ беспилотниками
13:27
Мэр Энергодара покидает свой пост
13:22
Полпред Жога поменял формат своего форума в поддержку СВО, запись закрывается через несколько часов
13:20
Коллективный договор холдинга «Синара — ТМ» победил в престижном конкурсе
13:20
Скончался легенда «Мента в законе» и других российских сериалов Бойко
13:17
ЕР обучит участников СВО для участия в челябинских выборах 2025 года
1
13:16
В пермских торговых центрах рухнули цены из-за зимних распродаж
13:15
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Дело свердловского экс-замминистра Дубровина вернули в суд
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На тюменских чиновников завели уголовное дело из-за «коттеджного гетто» в Перевалово
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Тюменские компании вместо роста зарплат предложат работникам бесплатные обеды
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Гонщик «Арт ралли» Афонькин задержан в пермском аэропорту за хулиганство
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Бывшего силовика и экс-замглавы Салехарда исключили из состава комиссии по правонарушениям
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Чтобы выжить, тюменцам стало нужно тратить на 14,7% больше денег
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