В Курганской области подорожал бензин

В Курганской области в первые недели 2025 года выросли цены на бензин. О этом сообщает Росстат.
«За период с 1 по 13 января 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 78 субъектах Российской Федерации, в том числе в Курганской области. Марка АИ-92 в регионе сейчас стоит 51,94 рубля за литр, АИ-95 — 56,68, АИ-98 — 79,46. Дизельное топливо — 68,29 рублей за литр», — указано в релизе Росстата.
В конце ноября в Курганской области были отмечено подорожание самых популярных марок бензина. АИ-92 чуть больше месяца назад стоил 51,07 рублей, а АИ-95 — 55,57.
Если оценивать ситуацию по Уральскому федеральному округу, в Курганской области бензин самый дешевый. В Тюмени АИ-92 обойдется в 55,39 рублей, в Югре АИ-98 стоит 82,08 рубля, а дизтопливо дороже всего на Ямале — за литр придется заплатить 78,48 рублей. Только в Челябинске АИ-92 чуть дешевле (51,70 рублей), чем в Кургане (51,94).
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