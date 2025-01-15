Новый российский FPV-дрон «Князь Вандал» лишил НАТО 300 млн долларов: что это за оружие

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», созданный новгородскими инженерами, уничтожил военную технику НАТО на сумму свыше 300 миллионов долларов в зоне СВО. Дрон обладает уникальными характеристиками и создавался на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Что это за оружие, каковы его характеристики и где его будут производить — в материале URA.RU.
Технические особенности дрона
FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», в военных кругах известный как «КВН», представляет собой ударный беспилотник. Его уникальная особенность заключается в способе связи с оператором: вместо традиционного радиоканала используется оптоволоконный кабель, что делает дрон устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Максим Кондратьев, основатель Международного учебного центра беспилотной авиации, в интервью «Известиям» пояснил, что базой для такого аппарата может служить любой мультироторный беспилотник, причем ключевым новшеством является использование катушки с оптоволокном.
Оптоволоконный кабель гарантирует не только защиту от РЭБ противника, но и обеспечивает стабильное соединение и высокое качество изображения, что значительно улучшает управляемость дрона. Однако, как отмечает Кондратьев, управление «КВН» требует особого мастерства, поскольку необходимо аккуратно направлять дрон, избегая запутывания кабеля, например, в деревьях. Обычно радиус действия «КВН», по его словам, составляет несколько километров.
Дрон создали во время вторжения в Курскую область
FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» был разработан в НПЦ «Ушкуйник» и апробирован в августе 2024 года в ходе вторжения ВСУ в Курскую область. Так, «КВН» уничтожил в курском приграничье танк Leopard 2A6 ВСУ. Telegram-каналы сообщали, что на том же направлении «КВН» нанес удар по прототипу американской суперсистемы C-UAS Stryker, созданной для борьбы с беспилотниками.
«Князь Вандал» нанес урон НАТО на 300 млн долларов
Глава Новгородской области Андрей Никитин в своем ежегодном послании заявил, что «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне специальной военной операции. Никитин выразил гордость за новгородских инженеров, которые менее чем за год создали и освоили выпуск этого успешного боевого дрона.
Дрон начнут производить в нескольких регионах
Научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил ТАСС о начале производства FPV-дрона по производственной франшизе в нескольких регионах России. Планируется оборудование серии сборочных лабораторий, часть из которых будет расположена в зоне спецоперации.
Готовые комплекты дронов будут доставляться на эти площадки для сборки и дооснащения под конкретные задачи. Чадаев также отметил, что специалисты НПЦ активно консультируют российских разработчиков по созданию собственных оптоволоконных решений для беспилотных систем, подчеркивая важность общего результата над частным успехом.
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