Bloomberg: Россия и Украина ведут переговоры по ряду вопросов в Катаре

В Катаре проходят ограниченные переговоры между Россией и Украиной по вопросам защиты ядерных объектов и обмена пленными, сообщает агентство Bloomberg. Переговоры коснулись также условий России относительно контроля над занятыми территориями.
«Украина и Россия проводят в Катаре ограниченные переговоры о правилах защиты ядерных объектов от нападений», — сообщил источник Bloomberg. Украинские официальные лица, осведомленные о ходе переговоров, заявили агентству, что в настоящее время переговоры между ограничиваются только обменом пленными.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия открыта для переговоров с Украиной. Он указал, что предложения по Украине, представленные командой избранного президента США Дональда Трампа, не соответствуют ожиданиям России, передает RT.
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