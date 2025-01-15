15 января 2025

Bloomberg: Россия и Украина ведут переговоры по ряду вопросов в Катаре

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Стороны, предположительно, обсуждают обмен пленными и безопасность в ядерной сфере
Стороны, предположительно, обсуждают обмен пленными и безопасность в ядерной сфере Фото:

В Катаре проходят ограниченные переговоры между Россией и Украиной по вопросам защиты ядерных объектов и обмена пленными, сообщает агентство Bloomberg. Переговоры коснулись также условий России относительно контроля над занятыми территориями.

«Украина и Россия проводят в Катаре ограниченные переговоры о правилах защиты ядерных объектов от нападений», — сообщил источник Bloomberg. Украинские официальные лица, осведомленные о ходе переговоров, заявили агентству, что в настоящее время переговоры между ограничиваются только обменом пленными.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия открыта для переговоров с Украиной. Он указал, что предложения по Украине, представленные командой избранного президента США Дональда Трампа, не соответствуют ожиданиям России, передает RT.

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В Катаре проходят ограниченные переговоры между Россией и Украиной по вопросам защиты ядерных объектов и обмена пленными, сообщает агентство Bloomberg. Переговоры коснулись также условий России относительно контроля над занятыми территориями. «Украина и Россия проводят в Катаре ограниченные переговоры о правилах защиты ядерных объектов от нападений», — сообщил источник Bloomberg. Украинские официальные лица, осведомленные о ходе переговоров, заявили агентству, что в настоящее время переговоры между ограничиваются только обменом пленными. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия открыта для переговоров с Украиной. Он указал, что предложения по Украине, представленные командой избранного президента США Дональда Трампа, не соответствуют ожиданиям России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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