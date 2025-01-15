В Пермском крае вновь подорожал бензин

Изменение цен на бензин было зафиксировано в 78 субъектах РФ
В первые недели 2025 года в Пермском крае подорожал бензин. Изменение цен было зафиксировано в 78 субъектах РФ. Новые данные предоставил Росстат.
«За период с 1 по 13 января 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 подорожал до 55,65 рублей за литр, АИ-95 — 60,43, АИ-98 — 83,83 рубля. Также выросли цены на дизельное топливо. Литр продают за 71,17 рублей», — сообщается на сайте Росстата.
В конце декабря 2024 года на пермских заправках выросли цены на бензин. Больше всего подорожала марка АИ-98. Всего за неделю стоимость литра увеличилась на 80 копеек.
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