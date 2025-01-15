15 января 2025

В Пермском крае вновь подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменение цен на бензин было зафиксировано в 78 субъектах РФ
Изменение цен на бензин было зафиксировано в 78 субъектах РФ Фото:

В первые недели 2025 года в Пермском крае подорожал бензин. Изменение цен было зафиксировано в 78 субъектах РФ. Новые данные предоставил Росстат.

«За период с 1 по 13 января 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 подорожал до 55,65 рублей за литр, АИ-95 — 60,43, АИ-98 — 83,83 рубля. Также выросли цены на дизельное топливо. Литр продают за 71,17 рублей», — сообщается на сайте Росстата.

В конце декабря 2024 года на пермских заправках выросли цены на бензин. Больше всего подорожала марка АИ-98. Всего за неделю стоимость литра увеличилась на 80 копеек.

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В первые недели 2025 года в Пермском крае подорожал бензин. Изменение цен было зафиксировано в 78 субъектах РФ. Новые данные предоставил Росстат. «За период с 1 по 13 января 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 подорожал до 55,65 рублей за литр, АИ-95 — 60,43, АИ-98 — 83,83 рубля. Также выросли цены на дизельное топливо. Литр продают за 71,17 рублей», — сообщается на сайте Росстата. В конце декабря 2024 года на пермских заправках выросли цены на бензин. Больше всего подорожала марка АИ-98. Всего за неделю стоимость литра увеличилась на 80 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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