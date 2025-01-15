15 января 2025

В Екатеринбурге неизвестный преследовал девушку на машине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке пришлось спрятаться от преследователя в магазине (архивное фото)
Девушке пришлось спрятаться от преследователя в магазине (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге неизвестный преследовал девушку на машине. Мужчина перекрывал ей дорогу и не давал пройти. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Ждала такси, в этот момент подъехала незнакомая машина. Водитель настойчиво предлагал сесть к нему, перекрыл дорогу. Исчез только когда спряталась в магазине. Перед этим ждал какое-то время у входа», — передает telegram-канал «Ural Mash».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге неизвестный преследовал девушку на машине. Мужчина перекрывал ей дорогу и не давал пройти. Об этом она рассказала в соцсетях. «Ждала такси, в этот момент подъехала незнакомая машина. Водитель настойчиво предлагал сесть к нему, перекрыл дорогу. Исчез только когда спряталась в магазине. Перед этим ждал какое-то время у входа», — передает telegram-канал «Ural Mash». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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