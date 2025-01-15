Девушке пришлось спрятаться от преследователя в магазине (архивное фото)
В Екатеринбурге неизвестный преследовал девушку на машине. Мужчина перекрывал ей дорогу и не давал пройти. Об этом она рассказала в соцсетях.
«Ждала такси, в этот момент подъехала незнакомая машина. Водитель настойчиво предлагал сесть к нему, перекрыл дорогу. Исчез только когда спряталась в магазине. Перед этим ждал какое-то время у входа», — передает telegram-канал «Ural Mash».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!