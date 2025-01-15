Куда после праздников отправятся новогодние елки курганцев

В Кургане стартовала экологическая акция «Елки, палки и щепа», организованная департаментом природных ресурсов в сотрудничестве с ООО «Чистый город» и общественной организацией «Зеленое движение „ЭКА“». Новогодние деревья будут собираться и перерабатываться в мульчу, которая затем будет использоваться в сельском хозяйстве региона, сообщили в департаменте.
«В рамках акции по утилизации новогодних деревьев ООО „Чистый город“ будет вывозить елки на территорию ГБУ „Курганского лесопожарного центра“, где деревья измельчат в щепу. Эта мульча отправится на сельскохозяйственные предприятия Курганской области», — сообщает пресс-служба Департамента природных ресурсов.
Остатки с елочных базаров также можно отвезти на специально оборудованный пункт по адресу: ул. Лесопарковая, д.8а. Курганцы, которые захотят сдать туда свою новогоднюю елку, должны очистить ее от мишуры и украшений, потому что деревья отправятся к животным. А если горожане планируют просто выбросить елку на помойку, то не следует вставлять ее в контейнер: лучше оставить рядом. Сбор елок будет продолжаться до 14 февраля, после чего начнется их переработка.
Экологическая акция в Кургане по утилизации новогодних деревьев напоминает аналогичные мероприятия в других регионах, таких как Тюмень, где также собирают и перерабатывают хвойные деревья после праздников. В Тюмени деревья превращают в щепу для отопительных брикетов или строительных материалов, а также предлагают возможность сдать их в зоопарк для использования в качестве корма или игрушек для животных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!