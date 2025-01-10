Куда в Тюмени сдать новогоднюю елку после праздников

В Тюмени новогодние ели принимают зоопарки и специальные бункеры
© Служба новостей «URA.RU»
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После завершения праздников полезная жизнь новогодних елей не заканчивается
После завершения праздников полезная жизнь новогодних елей не заканчивается Фото:

После завершения новогодних праздников тюменцы избавляются от живых елей, сосен, пихт и других хвойных. Городские службы будут заниматься их приемом и утилизацией  до 31 января. Куда сдать праздничное дерево, чтобы оно еще смогло принести пользу — в материале URA.RU.

Контейнерные площадки

По правилам, новогодние ели можно оставлять на контейнерных площадках. Однако их размеры превышают габариты стандартных контейнеров и заглубленных емкостей. Поэтому специалисты рекомендуют составлять хвойные деревья ровным рядом. Кроме того, ветви желательно связать веревкой — так они не будут мешать проходу людей и проезду транспорта.

Переработка

В трех районах Тюмени до 31 января будут работать специальные экобункеры, в которые можно привезти новогодние деревья. Из этих бункеров ели и другие хвойные отправятся на переработку — из них сделают щепу, которую можно будет использовать для производства отопительных брикетов или строительных материалов. Адреса экобункеров:

  • экодом «Гудвин», ул. Максима Горького, 70/2;
  • экодом «Сити Молл», ул. Тимофея Чаркова, 60, стр. 3;
  • экодом «Центральный», ул. Герцена, 87А/2.

Зоопарк

Еще один способ дать праздничной елке вторую жизнь — сдать ее в зоопарк. Хвойными с удовольствием питаются овцы и альпака, а большие кошки точат об стволы свои когти. Но прежде, чем поехать с деревом в зоопарк, рекомендуется туда позвонить: не все они принимают новогодние деревья. Например, зоопарк «Сосновый бор» всегда будет рад свежей хвое, а вот страусиная ферма в Чикче ели и сосны не принимает.

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После завершения новогодних праздников тюменцы избавляются от живых елей, сосен, пихт и других хвойных. Городские службы будут заниматься их приемом и утилизацией  до 31 января. Куда сдать праздничное дерево, чтобы оно еще смогло принести пользу — в материале URA.RU. Контейнерные площадки По правилам, новогодние ели можно оставлять на контейнерных площадках. Однако их размеры превышают габариты стандартных контейнеров и заглубленных емкостей. Поэтому специалисты рекомендуют составлять хвойные деревья ровным рядом. Кроме того, ветви желательно связать веревкой — так они не будут мешать проходу людей и проезду транспорта. Переработка В трех районах Тюмени до 31 января будут работать специальные экобункеры, в которые можно привезти новогодние деревья. Из этих бункеров ели и другие хвойные отправятся на переработку — из них сделают щепу, которую можно будет использовать для производства отопительных брикетов или строительных материалов. Адреса экобункеров: Зоопарк Еще один способ дать праздничной елке вторую жизнь — сдать ее в зоопарк. Хвойными с удовольствием питаются овцы и альпака, а большие кошки точат об стволы свои когти. Но прежде, чем поехать с деревом в зоопарк, рекомендуется туда позвонить: не все они принимают новогодние деревья. Например, зоопарк «Сосновый бор» всегда будет рад свежей хвое, а вот страусиная ферма в Чикче ели и сосны не принимает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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