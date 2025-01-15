Пермский бизнесмен построит многоэтажный дом на месте бывшего тубдиспансера

В Перми на улице Лукоянова, 33, где расположено здание бывшего противотуберкулезного диспансера, построят жилой комплекс. Компания пермского предпринимателя Ерема Сафаряна «Пермь-Девелопмент» получила разрешение на застройку.
«ООО СЗ „Пермь-девелопмент“, соучредителем которого является Ерем Сафарян, получило положительное заключение экспертизы на проект жилого дома по улице Лукоянова, 33», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на госреестр. Уточняется, что на этом месте возведут многоэтажный жилой комплекс с помещениями общественного назначения.
Здание на улице Лукоянова, 33 Сафарян купил в августе 2022 года. Также бизнесмен владеет помещением гастронома на улице Сибирская, 50 и бывшим конезаводом №9 в поселке Горный.
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