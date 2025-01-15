Охраннику из ЯНАО, который пропустил в школу ребенка с пистолетом, грозит лишение свободы

Охраннику школы в Губкинском (ЯНАО) грозит до двух лет лишения свободы за то, что он пропустил в школу ученика с пневматическим пистолетом. Местная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Уголовное дело направлено в Губкинский районный суд для рассмотрения по существу», — сказано на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что расследование уголовного дела в отношении охранника школы в Губкинском завершено. Обвинительное заключение было направлено в прокуратуру.
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