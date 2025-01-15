15 января 2025

Охраннику из ЯНАО, который пропустил в школу ребенка с пистолетом, грозит лишение свободы

Прокуратура Губкинского утвердила обвинение в отношении охранника школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Охраннику грозит лишение свободы сроком до двух лет
Охраннику грозит лишение свободы сроком до двух лет Фото:

Охраннику школы в Губкинском (ЯНАО) грозит до двух лет лишения свободы за то, что он пропустил в школу ученика с пневматическим пистолетом. Местная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Уголовное дело направлено в Губкинский районный суд для рассмотрения по существу», — сказано на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что расследование уголовного дела в отношении охранника школы в Губкинском завершено. Обвинительное заключение было направлено в  прокуратуру.

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Охраннику школы в Губкинском (ЯНАО) грозит до двух лет лишения свободы за то, что он пропустил в школу ученика с пневматическим пистолетом. Местная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Уголовное дело направлено в Губкинский районный суд для рассмотрения по существу», — сказано на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что расследование уголовного дела в отношении охранника школы в Губкинском завершено. Обвинительное заключение было направлено в  прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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