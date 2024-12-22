В ЯНАО будут судить охранника, который пропустил в школу ребенка с пистолетом

Расследование уголовного дела в отношении охранника школы в Губкинском (ЯНАО), который пропустил ребенка с пневматическим пистолетом завершено. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.
«Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору», — рассказали в официальном telegram-канале Следкома России по ЯНАО.
По данным следствия, охранник школы №9 в Губкинском пропустил школьника с пневматическим пистолетом в учебное заведение. Ученик позже открыл стрельбу из пневматического пистолета по одному из школьников, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Ранее URA.RU сообщало о подростке, который начал стрелять из «пневматики» по школьнику. Его обвиняют в хулиганстве с применением насилия.
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