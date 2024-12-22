22 декабря 2024
21 декабря 2024

В ЯНАО будут судить охранника, который пропустил в школу ребенка с пистолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Охранника обвиняют в халатности (архивное фото)
Охранника обвиняют в халатности (архивное фото) Фото:

Расследование уголовного дела в отношении охранника школы в Губкинском (ЯНАО), который пропустил ребенка с пневматическим пистолетом завершено. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору», — рассказали в официальном telegram-канале Следкома России по ЯНАО.

По данным следствия, охранник школы №9 в Губкинском пропустил школьника с пневматическим пистолетом в учебное заведение. Ученик позже открыл стрельбу из пневматического пистолета по одному из школьников, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Ранее URA.RU сообщало о подростке, который начал стрелять из «пневматики» по школьнику. Его обвиняют в хулиганстве с применением насилия.

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Расследование уголовного дела в отношении охранника школы в Губкинском (ЯНАО), который пропустил ребенка с пневматическим пистолетом завершено. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО. «Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору», — рассказали в официальном telegram-канале Следкома России по ЯНАО. По данным следствия, охранник школы №9 в Губкинском пропустил школьника с пневматическим пистолетом в учебное заведение. Ученик позже открыл стрельбу из пневматического пистолета по одному из школьников, причинив ему тяжкий вред здоровью. Ранее URA.RU сообщало о подростке, который начал стрелять из «пневматики» по школьнику. Его обвиняют в хулиганстве с применением насилия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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