В Екатеринбурге объявили в розыск 16-летнего Романа Лучинина, которого последний раз видели 10 января. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка. Пропал Лучинин Роман Александрович, 16 лет. Может находиться в вашем районе», — говорится в сообщении из соцсетей. Подросток ростом 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.
Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам горячей линии: «112» или 8(800)700-54-52. Инфорг — Тамара (+79920160339).
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