15 января 2025

В Екатеринбурге неделю не могут найти загадочно пропавшего школьника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Дети, школьники". Тюмень, ребенок, школьник, подросток, дети, школьники
Подросток пропал 10 января (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге объявили в розыск 16-летнего Романа Лучинина, которого последний раз видели 10 января. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка. Пропал Лучинин Роман Александрович, 16 лет. Может находиться в вашем районе», — говорится в сообщении из соцсетей. Подросток ростом 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам горячей линии: «112» или 8(800)700-54-52. Инфорг — Тамара (+79920160339).

Фото:

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В Екатеринбурге объявили в розыск 16-летнего Романа Лучинина, которого последний раз видели 10 января. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростка. Пропал Лучинин Роман Александрович, 16 лет. Может находиться в вашем районе», — говорится в сообщении из соцсетей. Подросток ростом 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам горячей линии: «112» или 8(800)700-54-52. Инфорг — Тамара (+79920160339).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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