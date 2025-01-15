Ямалец набрал миллионные кредиты и перевел деньги мошенникам

Житель Пуровского района (ЯНАО) перевел мошенникам два с половиной миллиона рублей. Аферисты звонили ему в течение месяца и представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Жителю Пуровского района с декабря 2024 года по январь 2025 года поступали телефонные звонки от неизвестных лиц, представлявшихся „сотрудниками ФСБ и ЦБ РФ“ с предложениями защитить денежные средства, находящиеся на банковском счете от мошенников», — рассказали в telegram-канале надзорного органа. В результате разговоров злоумышленники убедили ямальца оформить кредиты и перевести им деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура округа предостерегает граждан: «защищенных, резервных, специальных, безопасных» счетов не существует.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме мужчина перевел фейковым инвесторам два миллиона рублей. Ему обещали заработок на выгодных условиях, мошенники общались с мужчиной в WhatsApp и приложении Meet.
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