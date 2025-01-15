15 января 2025

Ямалец набрал миллионные кредиты и перевел деньги мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Аферисты звонили мужчине в течение месяца
Аферисты звонили мужчине в течение месяца Фото:

Житель Пуровского района (ЯНАО) перевел мошенникам два с половиной миллиона рублей. Аферисты звонили ему в течение месяца и представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Жителю Пуровского района с декабря 2024 года по январь 2025 года поступали телефонные звонки от неизвестных лиц, представлявшихся „сотрудниками ФСБ и ЦБ РФ“ с предложениями защитить денежные средства, находящиеся на банковском счете от мошенников», — рассказали в telegram-канале надзорного органа. В результате разговоров злоумышленники убедили ямальца оформить кредиты и перевести им деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура округа предостерегает граждан: «защищенных, резервных, специальных, безопасных» счетов не существует.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме мужчина перевел фейковым инвесторам два миллиона рублей. Ему обещали заработок на выгодных условиях, мошенники общались с мужчиной в WhatsApp и приложении Meet.

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Житель Пуровского района (ЯНАО) перевел мошенникам два с половиной миллиона рублей. Аферисты звонили ему в течение месяца и представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Жителю Пуровского района с декабря 2024 года по январь 2025 года поступали телефонные звонки от неизвестных лиц, представлявшихся „сотрудниками ФСБ и ЦБ РФ“ с предложениями защитить денежные средства, находящиеся на банковском счете от мошенников», — рассказали в telegram-канале надзорного органа. В результате разговоров злоумышленники убедили ямальца оформить кредиты и перевести им деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура округа предостерегает граждан: «защищенных, резервных, специальных, безопасных» счетов не существует. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме мужчина перевел фейковым инвесторам два миллиона рублей. Ему обещали заработок на выгодных условиях, мошенники общались с мужчиной в WhatsApp и приложении Meet.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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