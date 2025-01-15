15 января 2025

В Ханты-Мансийске загорелось кафе

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МЧС ликвидировали возгорание в кафе Ханты-Мансийска
МЧС ликвидировали возгорание в кафе Ханты-Мансийска Фото:

Ночью 16 января в Ханты-Мансийске загорелось кафе «Сабр» на улице Кирова. Пожарные ликвидировали возгорание за 15 минут, сообщает telegram-канал МЧС ХМАО.

«Сообщение о возгорании в кафе „Сабр“ на улице Кирова поступило сегодня в 04:25. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе две единицы техники и девять человек личного состава», — сообщает telegram-канал.

Пожар был ликвидирован в 04:39, огонь повредил внутреннюю отделку кухни и мангальной зоны на площади 15 квадратных метров. Причиной возгорания стала неосторожность при готовке, пострадавших нет.

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Ночью 16 января в Ханты-Мансийске загорелось кафе «Сабр» на улице Кирова. Пожарные ликвидировали возгорание за 15 минут, сообщает telegram-канал МЧС ХМАО. «Сообщение о возгорании в кафе „Сабр“ на улице Кирова поступило сегодня в 04:25. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе две единицы техники и девять человек личного состава», — сообщает telegram-канал. Пожар был ликвидирован в 04:39, огонь повредил внутреннюю отделку кухни и мангальной зоны на площади 15 квадратных метров. Причиной возгорания стала неосторожность при готовке, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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