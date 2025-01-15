Ночью 16 января в Ханты-Мансийске загорелось кафе «Сабр» на улице Кирова. Пожарные ликвидировали возгорание за 15 минут, сообщает telegram-канал МЧС ХМАО.
«Сообщение о возгорании в кафе „Сабр“ на улице Кирова поступило сегодня в 04:25. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе две единицы техники и девять человек личного состава», — сообщает telegram-канал.
Пожар был ликвидирован в 04:39, огонь повредил внутреннюю отделку кухни и мангальной зоны на площади 15 квадратных метров. Причиной возгорания стала неосторожность при готовке, пострадавших нет.
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