FT: премьер Британии подпишет с Зеленским 100-летний контракт

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Зеленский и Стармер подпишут соглашение для укрепления стран в области обороны
Зеленский и Стармер подпишут соглашение для укрепления стран в области обороны Фото:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с лидером Украины Владимиром Зеленским. По информации газеты Financial Times, этот шаг символизирует поддержку украинского главы перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. 

«Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер в четверг отправится в Киев, чтобы подписать договор о „100-летнем партнерстве“ между Великобританией и Украиной», — сообщает Financial Times. Уточняется, что указанные меры принимаются в качестве выражения поддержки Владимиру Зеленскому накануне инаугурации Дональда Трампа, которая запланирована на следующую неделю.

В рамках визита также ожидается обсуждение будущей военной поддержки Украины. Среди прочего, будут рассмотрены возможности для Великобритании присоединиться к гарантиям безопасности вместе с Францией и другими странами, что может включать размещение войск.

Ранее стало известно, что Кир Стармер прибыл с необъявленным визитом на Украину. Это его первая поездка в Киев после того, как он стал главой британского правительства. Планируется, что в ходе визита премьер-министр проведет переговоры с Зеленским, передает МК

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с лидером Украины Владимиром Зеленским. По информации газеты Financial Times, этот шаг символизирует поддержку украинского главы перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.  «Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер в четверг отправится в Киев, чтобы подписать договор о „100-летнем партнерстве“ между Великобританией и Украиной», — сообщает Financial Times. Уточняется, что указанные меры принимаются в качестве выражения поддержки Владимиру Зеленскому накануне инаугурации Дональда Трампа, которая запланирована на следующую неделю. В рамках визита также ожидается обсуждение будущей военной поддержки Украины. Среди прочего, будут рассмотрены возможности для Великобритании присоединиться к гарантиям безопасности вместе с Францией и другими странами, что может включать размещение войск. Ранее стало известно, что Кир Стармер прибыл с необъявленным визитом на Украину. Это его первая поездка в Киев после того, как он стал главой британского правительства. Планируется, что в ходе визита премьер-министр проведет переговоры с Зеленским, передает МК. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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