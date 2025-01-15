15 января 2025

Шум на стройке мешает спать жителям ЯНАО. Видео

Жители Ноябрьска пожаловались на строительный шум
© Служба новостей «URA.RU»
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Строители мешают ноябрянам
Строители мешают ноябрянам Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на строительный шум. Сотрудники подрядной организации, которая отвечает за стройку высотки, каждое утро и вечер сдувают со строительных площадок снег. Очевидец из соседнего дома поделился видеозаписью в соцсетях, утверждая, что рабочие трудятся даже во время, когда в округе действуют ограничения на шум.

«С утра до ночи шум — на видео время 22:30. Шум слышен даже с закрытыми окнами. А в квартире душно, хочется хоть немножко проветрить перед сном. В выходные просыпаемся в 7 часов утра от их работ», — написали в анонимном посте в группе 

В ЯНАО определен общий период запрета на нарушение тишины: с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни, а также с 13:00 до 15:00 ежедневно. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тарко-Сале (ЯНАО) хочет оштрафовать соседей. Дети многодетной семьи, по ее сообщения, не дают отдыхать в вечернее время и в выходные.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на строительный шум. Сотрудники подрядной организации, которая отвечает за стройку высотки, каждое утро и вечер сдувают со строительных площадок снег. Очевидец из соседнего дома поделился видеозаписью в соцсетях, утверждая, что рабочие трудятся даже во время, когда в округе действуют ограничения на шум. «С утра до ночи шум — на видео время 22:30. Шум слышен даже с закрытыми окнами. А в квартире душно, хочется хоть немножко проветрить перед сном. В выходные просыпаемся в 7 часов утра от их работ», — написали в анонимном посте в группе  В ЯНАО определен общий период запрета на нарушение тишины: с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни, а также с 13:00 до 15:00 ежедневно. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тарко-Сале (ЯНАО) хочет оштрафовать соседей. Дети многодетной семьи, по ее сообщения, не дают отдыхать в вечернее время и в выходные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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