«Февраль будет сумасшедшим»: синоптики дали шокирующий прогноз на зиму

Аномально теплая погода, которая сформировалась еще в декабре прошлого года и затронула январь, продолжится и в феврале. Синоптики прогнозируют повышение средней температуры на несколько градусов, которое будет разбавляться редкими заморозками, резкими перепадами температуры, а также обильными осадками.
Такого мнения придерживается научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, а также другие синоптики. Специалисты в целом характеризуют предстоящий месяц как сумасшедший.
Виновник теплоты
В феврале россиянам следует ожидать потепления. По словам Романа Вильфанда, зимой в Центральной России температура превысит норму на 2–3 градуса. Регулярные теплые периоды не позволят снежному покрову надежно закрепиться. По словам ведущего синоптика страны, причиной таких климатических отклонений стал атлантический циклон, который формирует теплые воздушные потоки в разные части России.
Морозы будут редки и коротки
Синоптики также прогнозируют, что морозные дни в феврале будут исключением — их можно будет пересчитать по пальцам одной руки. Такие моменты будут сопровождаться резкими перепадами, предупреждают специалисты.
"В феврале погода будет сумасшедшей. В Москве ожидается резкое похолодание до минус 20 градусов, за которым последует потепление до плюсовых температур. Также в столицу вернутся обильные снегопады, из-за чего сугробы достигнут рекордных отметок", — предупреждают журналисты, ссылаясь на прогнозы синоптиков.
Дожди вместо метелей
В Санкт-Петербурге, напротив, морозов не предвидится. Столбик термометра стабильно перейдет в плюсовую область уже к середине месяца.
Причем уже в феврале в северной столице пройдут дожди, которые также будут сопровождаться туманами, передают «Известия». Прогноз метеорологов от Gismeteo подтверждает, что конец зимы будет отмечен аномальными явлениями.
Весна в феврале красна
Метеорологи прогнозируют раннее наступление весны в российских регионах уже в феврале. Об этом говорят специалисты Гидрометцентра России.
Руководитель лаборатории Гидрометцентра Людмила Паршина, уточнила, что температура в северо-западных областях, включая Карелию, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Мурманскую области, может оказаться выше обычной. Также ожидается повышенная температура в Восточной Сибири и на юге Западной Сибири — от Новосибирска до Алтайских предгорий и в Забайкалье.
"В Амурской области, в Приморье, на западе Чукотки возможны волны тепла. Холодно при этом будет на юго-востоке Чукотки и на Камчатке. В Москве март будет соответствовать климатической норме. По ночам еще возможны низкие температуры — до минус семи градусов. Днем воздух в основном будет прогреваться от нуля до плюс пяти градусов, — отметила Людмила Паршина. Такой прогноз она сделала на конец февраля — начало марта.
Погода на Крещение
Вильфанд ранее предупреждал, что на Крещение, 19 января, во многих регионах страны ожидается потепление. «Боже упаси сейчас выходить на лед, прорубь делать», — прокомментировал он планы горожан на традиционные мероприятия в этот день. В целом он заявлял о теплой погоде почти до конца месяца. Москвичи во всю пользуются аномальной погодой и ходят в зимний лес за грибами.
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