15 января 2025

В Магнитогорске под окнами многоэтажки нашли труп школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница разбилась, упав с высоты Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) под окнами одной из многоэтажек нашли труп 15-летней школьницы. Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Следов криминала на теле девушки не обнаружено. По данным URA.RU, она разбилась, упав с высоты.

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В Магнитогорске (Челябинская область) под окнами одной из многоэтажек нашли труп 15-летней школьницы. Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Следов криминала на теле девушки не обнаружено. По данным URA.RU, она разбилась, упав с высоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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