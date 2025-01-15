Происшествия В Магнитогорске под окнами многоэтажки нашли труп школьницы 16 января 2025 в 11:46 Размер текста - 17 + Школьница разбилась, упав с высоты Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) под окнами одной из многоэтажек нашли труп 15-летней школьницы. Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Следов криминала на теле девушки не обнаружено. По данным URA.RU, она разбилась, упав с высоты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске (Челябинская область) под окнами одной из многоэтажек нашли труп 15-летней школьницы. Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Следов криминала на теле девушки не обнаружено. По данным URA.RU, она разбилась, упав с высоты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям