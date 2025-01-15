В Магнитогорске под окнами многоэтажки нашли труп школьницы

Школьница разбилась, упав с высоты
В Магнитогорске (Челябинская область) под окнами одной из многоэтажек нашли труп 15-летней школьницы. Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Следов криминала на теле девушки не обнаружено. По данным URA.RU, она разбилась, упав с высоты.
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