«Магнит» планирует открытие в старейшем универсаме Нижневартовска

Магазин планирует открытие на улице Ленина
«Магнит» планирует открытие своего магазина в старейшем универсаме Нижневартовска на улице Ленина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети.
«Компания рассматривает возможность открытия магазина по данному адресу. В настоящее время мы оцениваем объект с точки зрения необходимых показателей», — сказано в сообщении.
Универсам построили 31 год назад, сейчас он функционирует как торговый центр с арендаторами. Руководство «Магнита» определяется с покупкой либо арендой помещение в универмаге.
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