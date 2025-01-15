15 января 2025

«Магнит» планирует открытие в старейшем универсаме Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин планирует открытие на улице Ленина
Магазин планирует открытие на улице Ленина Фото:

«Магнит» планирует открытие своего магазина в старейшем универсаме Нижневартовска на улице Ленина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети.

«Компания рассматривает возможность открытия магазина по данному адресу. В настоящее время мы оцениваем объект с точки зрения необходимых показателей», — сказано в сообщении.

Универсам построили 31 год назад, сейчас он функционирует как торговый центр с арендаторами. Руководство «Магнита» определяется с покупкой либо арендой помещение в универмаге.

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«Магнит» планирует открытие своего магазина в старейшем универсаме Нижневартовска на улице Ленина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети. «Компания рассматривает возможность открытия магазина по данному адресу. В настоящее время мы оцениваем объект с точки зрения необходимых показателей», — сказано в сообщении. Универсам построили 31 год назад, сейчас он функционирует как торговый центр с арендаторами. Руководство «Магнита» определяется с покупкой либо арендой помещение в универмаге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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