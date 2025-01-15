15 января 2025

Новый памятник появится в Салехарде, в связи с новым статусом

Мэр Салехарда Титовский сообщил, когда в городе появится стела
© Служба новостей «URA.RU»
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«Почта России» выпустит марку с изображением Салехарда
«Почта России» выпустит марку с изображением Салехарда Фото:

В 2025 году в Салехарде будет установлен новый памятник в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». По словам мэра города Алексея Титовского, монумент появится в старом парке Победы, расположенном на улице Титова.

«В течение года должна быть построена стела. У нас есть концепция. На следующей неделе начнем обсуждение с жителями, как будет выглядеть стела, что на ней будет высечено. В старом парке Победы на улице Титова, это место очень символично, но окончательное решение примем в ходе обсуждения», — рассказал Титовский на пресс-конференции в режиме ВКС.

Титовский также заявил, что сейчас идет работа над дизайном марки с изображением Салехарда — ее выпустит «Почта России». «С монетой немного сложнее, но такой опыт у нас тоже есть», — поделился мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Салехарду. Статус присвоен за вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне.

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В 2025 году в Салехарде будет установлен новый памятник в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». По словам мэра города Алексея Титовского, монумент появится в старом парке Победы, расположенном на улице Титова. «В течение года должна быть построена стела. У нас есть концепция. На следующей неделе начнем обсуждение с жителями, как будет выглядеть стела, что на ней будет высечено. В старом парке Победы на улице Титова, это место очень символично, но окончательное решение примем в ходе обсуждения», — рассказал Титовский на пресс-конференции в режиме ВКС. Титовский также заявил, что сейчас идет работа над дизайном марки с изображением Салехарда — ее выпустит «Почта России». «С монетой немного сложнее, но такой опыт у нас тоже есть», — поделился мэр. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Салехарду. Статус присвоен за вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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