Новый памятник появится в Салехарде, в связи с новым статусом

В 2025 году в Салехарде будет установлен новый памятник в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». По словам мэра города Алексея Титовского, монумент появится в старом парке Победы, расположенном на улице Титова.
«В течение года должна быть построена стела. У нас есть концепция. На следующей неделе начнем обсуждение с жителями, как будет выглядеть стела, что на ней будет высечено. В старом парке Победы на улице Титова, это место очень символично, но окончательное решение примем в ходе обсуждения», — рассказал Титовский на пресс-конференции в режиме ВКС.
Титовский также заявил, что сейчас идет работа над дизайном марки с изображением Салехарда — ее выпустит «Почта России». «С монетой немного сложнее, но такой опыт у нас тоже есть», — поделился мэр.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Салехарду. Статус присвоен за вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне.
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