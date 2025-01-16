Свердловчанам рассказали, кому можно и нельзя купаться в проруби на Крещение

Врач Чулошников: на Крещение нельзя купаться в проруби больным и пьяным людям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крещенские купания. Курган, зима, крещенские купания, крещенская вода, крещение, прорубь
Погружаться надо, соблюдая рекомендации врачей и спасателей Фото:

Купаться в проруби на праздник Крещения нельзя больным людям и тем, кто в состоянии опьянения. Остальным же необходимо соблюсти ряд важных требований. Каких именно, рассказал главный внештатный специалист по спортивной медицине свердловского минздрава Михаил Чулошников на пресс-конференции ТАСС.

«Человек должен сам решить, нужно ему погружаться или нет. Чтобы погружаться, он должен верить, он должен желать. Ни в коем случае не надо погружаться за компанию — это не очень хорошо духовно и для здоровья», — сказал Чулошников.

Кому нельзя

  • По его словам, категорически нельзя купаться в проруби лицам в состоянии острого заболевания — ОРВИ или хронического
  • Тем, кто ранее перенес нарушение мозгового кровообращения и инфаркт миокарда
  • Лицам, страдающим эпилепсией или психическими болезнями

Им медик посоветовал вместо погружения пить святую воду. Тем же, кому здоровье позволяет окунуться в прорубь, он дал несколько простых советов, которые сделают купание безопасным и комфортным.

Кому можно

  • Быть в соответствующей погоде одежде, желательно, непромокаемой и удобной. Чтобы была возможность ее легко снять и надеть возле проруби
  • Иметь при себе удобную обувь, в которой можно дойти до проруби. Человек, идущий купаться босиком, может поранить ступни о жесткий снег или осколки льда
  • Подходить к процедуре в трезвом уме, ни в коем случае не употреблять алкоголь
  • Взять с собой термос с горячим чаем или кофе
  • Если человек не закален и погружается впервые, ему лучше воздержаться от окунания с головой. Это могут позволить себе только моржи. Сосуды головного мозга слабые, может возникнуть острое нарушение кровообращения

«Купаться в проруби лучше в морозы, потому что когда стоит крепкий мороз, организм воспринимает воду как тепло и чувствует себя комфортно. Если же температуры воздуха и воды совпадают, для организма будет холодно и там, и там, он воспримет погружение как сильный стресс. От этого реакция организма может быть бурной, что приведет к неблагоприятным последствиям», — предостерег Чулошников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Купаться в проруби на праздник Крещения нельзя больным людям и тем, кто в состоянии опьянения. Остальным же необходимо соблюсти ряд важных требований. Каких именно, рассказал главный внештатный специалист по спортивной медицине свердловского минздрава Михаил Чулошников на пресс-конференции ТАСС. «Человек должен сам решить, нужно ему погружаться или нет. Чтобы погружаться, он должен верить, он должен желать. Ни в коем случае не надо погружаться за компанию — это не очень хорошо духовно и для здоровья», — сказал Чулошников. Им медик посоветовал вместо погружения пить святую воду. Тем же, кому здоровье позволяет окунуться в прорубь, он дал несколько простых советов, которые сделают купание безопасным и комфортным. «Купаться в проруби лучше в морозы, потому что когда стоит крепкий мороз, организм воспринимает воду как тепло и чувствует себя комфортно. Если же температуры воздуха и воды совпадают, для организма будет холодно и там, и там, он воспримет погружение как сильный стресс. От этого реакция организма может быть бурной, что приведет к неблагоприятным последствиям», — предостерег Чулошников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...