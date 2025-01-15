В ХМАО число компаний с долгами по зарплате выросло более чем в два раза. По данным трудовой инспекции Югры, в начале прошлого года таких предприятий было три, а в январе 2025 года сотрудникам задолжали семь организаций.
«За год в ХМАО список должников пополнили четыре компании, общая задолженность выросла на 34,9 млн рублей. Количество работников, перед которыми имеется долг, увеличилось на 375 человек», — сообщили URA.RU в окружной Гострудинспекции.
В начале прошлого года задолженность составляла 212,9 млн руб., а число сотрудников, оставшихся без зарплаты, 1590 человек. По данным на январь этого года, показатели выросли почти до 247,8 млн руб. и 1971 человека.
Второй год в списке остается геологическая компания «Горизонт» с долгом перед 1528 работниками. За год эта сумма сократилась с 211,1 млн рублей до 154,1 млн руб. За декабрь 2024 года значительные изменения произошли у строительной компании «Стройпромсервис»: число работников, перед которыми есть задолженность, уменьшилось с 27 до 20 человек, а сумма долга снизилась более чем на 2 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО назвали самые убыточные отрасли. Самые большие убытки понесли компании нефтяной и строительной отраслей.
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