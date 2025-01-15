15 января 2025

В ХМАО за год в два раза выросло число компаний с долгами по зарплатам

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за год выросли долги по зарплатам
В ХМАО за год выросли долги по зарплатам Фото:

В ХМАО число компаний с долгами по зарплате выросло более чем в два раза. По данным трудовой инспекции Югры, в начале прошлого года таких предприятий было три, а в январе 2025 года сотрудникам задолжали семь организаций.

«За год в ХМАО список должников пополнили четыре компании, общая задолженность выросла на 34,9 млн рублей. Количество работников, перед которыми имеется долг, увеличилось на 375 человек», — сообщили URA.RU в окружной Гострудинспекции.

В начале прошлого года задолженность составляла 212,9 млн руб., а число сотрудников, оставшихся без зарплаты, 1590 человек. По данным на январь этого года, показатели выросли почти до 247,8 млн руб. и 1971 человека.

Второй год в списке остается геологическая компания «Горизонт» с долгом перед 1528 работниками. За год эта сумма сократилась с 211,1 млн рублей до 154,1 млн руб. За декабрь 2024 года значительные изменения произошли у строительной компании «Стройпромсервис»: число работников, перед которыми есть задолженность, уменьшилось с 27 до 20 человек, а сумма долга снизилась более чем на 2 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО назвали самые убыточные отрасли. Самые большие убытки понесли компании нефтяной и строительной отраслей.

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В ХМАО число компаний с долгами по зарплате выросло более чем в два раза. По данным трудовой инспекции Югры, в начале прошлого года таких предприятий было три, а в январе 2025 года сотрудникам задолжали семь организаций. «За год в ХМАО список должников пополнили четыре компании, общая задолженность выросла на 34,9 млн рублей. Количество работников, перед которыми имеется долг, увеличилось на 375 человек», — сообщили URA.RU в окружной Гострудинспекции. В начале прошлого года задолженность составляла 212,9 млн руб., а число сотрудников, оставшихся без зарплаты, 1590 человек. По данным на январь этого года, показатели выросли почти до 247,8 млн руб. и 1971 человека. Второй год в списке остается геологическая компания «Горизонт» с долгом перед 1528 работниками. За год эта сумма сократилась с 211,1 млн рублей до 154,1 млн руб. За декабрь 2024 года значительные изменения произошли у строительной компании «Стройпромсервис»: число работников, перед которыми есть задолженность, уменьшилось с 27 до 20 человек, а сумма долга снизилась более чем на 2 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО назвали самые убыточные отрасли. Самые большие убытки понесли компании нефтяной и строительной отраслей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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