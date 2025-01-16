Силовики нагрянули в офис к айтишникам в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские провели операцию в офисе IT-компании Spectrum Data
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по проверке документов у ТРЦ Пассаж. Екатеринбург, силовики, рейд по проверке документов, рейд полиции
Операцию проводили в бизнес-центре на Добролюбова (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 16 января силовики пришли в офис IT-компании Spectrum Data (ул. Добролюбова, 16/2). Там проходила проверка, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Подтверждаю информацию о проводимых силовиками оперативных мероприятиях. Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться», — пояснил полковник Горелых.

Компания разработала приложения «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson и другие. Основная специализация — базы данных граждан и юрлиц России. Корреспондент URA.RU обратился к представителям Spectrum Data за комментарием, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 16 января силовики пришли в офис IT-компании Spectrum Data (ул. Добролюбова, 16/2). Там проходила проверка, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Подтверждаю информацию о проводимых силовиками оперативных мероприятиях. Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться», — пояснил полковник Горелых. Компания разработала приложения «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson и другие. Основная специализация — базы данных граждан и юрлиц России. Корреспондент URA.RU обратился к представителям Spectrum Data за комментарием, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...