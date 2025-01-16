Силовики нагрянули в офис к айтишникам в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром 16 января силовики пришли в офис IT-компании Spectrum Data (ул. Добролюбова, 16/2). Там проходила проверка, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Подтверждаю информацию о проводимых силовиками оперативных мероприятиях. Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться», — пояснил полковник Горелых.
Компания разработала приложения «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson и другие. Основная специализация — базы данных граждан и юрлиц России. Корреспондент URA.RU обратился к представителям Spectrum Data за комментарием, ответ ожидается.
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