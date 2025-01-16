Под Екатеринбургом убит помощник вора в законе по кличке Колдун

16 января 2025 в 13:53 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, мужчину закололи ножом Фото: Стас Этвеш © URA.RU В городе Березовском (Свердловская область) убит Алексей С., которого местные жители называли Сенсеем и Лешей-Колдуном. В прошлом он был помощником вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) и был связан с группировкой «Синие», но отошел от криминала и стал целителем. Подробности происшествия URA.RU раскрыли три собеседника, лечившиеся у Сенсея. «Говорят, его пырнули ножом в живот. Несколько дней пролежал в реанимации и умер. Кто и почему с ним расправился — неизвестно. Он уже лет 20 как отошел от криминальных дел, открыл в себе экстрасенсорные способности, стал людям помогать, лечить их. К нему даже приходили разные авторитеты и другие криминальные сегменты. Одним из последних был авторитет Овчина (Андрей Овчинников)», — рассказал один из собеседников. По его словам, Колдун вел приемы в своем частном доме, там на него и было совершено нападение. Также у Леши-Колдуна был в Березовском свой центр, где он врачевал людей. «О нем могу сказать только хорошее. Не раз помогал мне, маме, друзьям. Да и многим помогал своими силами и знаниями. Некоторых вовремя наставлял на нужный путь», — поделилась одна из клиенток Сенсея. «Он был душевным человеком, всегда был рад гостям, нальет чай. Ворота в его дом всегда были открыты. Весь дом был уставлен книгами и иконами, еще он держал голубятню. Голуби его очень любили, белоснежные такие. Он их запускал в небо, когда мы приезжали — это было очень впечатляющее зрелище», — рассказал другой собеседник. По его словам, манера целительства у Сенсея была особенной: он ничего не спрашивал, садился напротив гостя, «сканировал» его, а потом выдавал информацию про недуги. Денег Колдун не брал. Корреспондент обратился с запросом в пресс-службу свердловского СКР. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Березовском (Свердловская область) убит Алексей С., которого местные жители называли Сенсеем и Лешей-Колдуном. В прошлом он был помощником вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) и был связан с группировкой «Синие», но отошел от криминала и стал целителем. Подробности происшествия URA.RU раскрыли три собеседника, лечившиеся у Сенсея. «Говорят, его пырнули ножом в живот. Несколько дней пролежал в реанимации и умер. Кто и почему с ним расправился — неизвестно. Он уже лет 20 как отошел от криминальных дел, открыл в себе экстрасенсорные способности, стал людям помогать, лечить их. К нему даже приходили разные авторитеты и другие криминальные сегменты. Одним из последних был авторитет Овчина (Андрей Овчинников)», — рассказал один из собеседников. По его словам, Колдун вел приемы в своем частном доме, там на него и было совершено нападение. Также у Леши-Колдуна был в Березовском свой центр, где он врачевал людей. «О нем могу сказать только хорошее. Не раз помогал мне, маме, друзьям. Да и многим помогал своими силами и знаниями. Некоторых вовремя наставлял на нужный путь», — поделилась одна из клиенток Сенсея. «Он был душевным человеком, всегда был рад гостям, нальет чай. Ворота в его дом всегда были открыты. Весь дом был уставлен книгами и иконами, еще он держал голубятню. Голуби его очень любили, белоснежные такие. Он их запускал в небо, когда мы приезжали — это было очень впечатляющее зрелище», — рассказал другой собеседник. По его словам, манера целительства у Сенсея была особенной: он ничего не спрашивал, садился напротив гостя, «сканировал» его, а потом выдавал информацию про недуги. Денег Колдун не брал. Корреспондент обратился с запросом в пресс-службу свердловского СКР. Ответ ожидается.