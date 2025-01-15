В Перми учеников эвакуируют из школы №146

По словам очевидцев, в здании заложено взрывное устройство
В пермской школе №146 началась эвакуация. Об этом сообщил telegram-канал «Пермское чтиво».
«В Перми экстренно эвакуируют школу №146. Неизвестный сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство», — сказано в сообщении.
Уточняется, что информация предварительная и может быть неверной. URA.RU направило запрос в краевой минтербез. Ответ на него ожидается.
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