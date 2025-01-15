15 января 2025

В Перми учеников эвакуируют из школы №146

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, в здании заложено взрывное устройство
По словам очевидцев, в здании заложено взрывное устройство Фото:

В пермской школе №146 началась эвакуация. Об этом сообщил telegram-канал «Пермское чтиво».

«В Перми экстренно эвакуируют школу №146. Неизвестный сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство», — сказано в сообщении.

Уточняется, что информация предварительная и может быть неверной. URA.RU направило запрос в краевой минтербез. Ответ на него ожидается.

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В пермской школе №146 началась эвакуация. Об этом сообщил telegram-канал «Пермское чтиво». «В Перми экстренно эвакуируют школу №146. Неизвестный сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство», — сказано в сообщении. Уточняется, что информация предварительная и может быть неверной. URA.RU направило запрос в краевой минтербез. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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