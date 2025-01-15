15 января 2025

В Перми сообщили о волне эвакуаций учебных заведений

© Служба новостей «URA.RU»
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Анонимные сообщения о минировании поступили в два учебных заведения
Анонимные сообщения о минировании поступили в два учебных заведения Фото:

В Перми эвакуируют людей из зданий школ, колледжей и вузов. Такая информация стала появляться днем 16 января в telegram-каналах.

«Прямо сейчас эвакуируют сразу два колледжа — авиационный и финансово-экономический. Предварительно известно, что им поступили анонимные звонки о заложенном взрывном устройстве», — написал, например, telegram-канал «ЧП И ДТП — ПЕРМЬ И КРАЯ». Похожие сообщения поступили и про ряд других учебных заведений.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили поступление информации о минировании в трех зданиях. «Поступили анонимные сообщения о минировании двух корпусов ГБПОУ „ПППК“ (Пермский профессионально-педагогический колледж) и МАОУ СОШ № 146»», — рассказали журналистам в ведомстве. Правоохранительные органы проводят проверку.

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В Перми эвакуируют людей из зданий школ, колледжей и вузов. Такая информация стала появляться днем 16 января в telegram-каналах. «Прямо сейчас эвакуируют сразу два колледжа — авиационный и финансово-экономический. Предварительно известно, что им поступили анонимные звонки о заложенном взрывном устройстве», — написал, например, telegram-канал «ЧП И ДТП — ПЕРМЬ И КРАЯ». Похожие сообщения поступили и про ряд других учебных заведений. В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили поступление информации о минировании в трех зданиях. «Поступили анонимные сообщения о минировании двух корпусов ГБПОУ „ПППК“ (Пермский профессионально-педагогический колледж) и МАОУ СОШ № 146»», — рассказали журналистам в ведомстве. Правоохранительные органы проводят проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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