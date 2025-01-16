В ГУФСИН по Пермскому краю приедут ревизоры из Москвы

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Проверка из центрального аппарата пройдет в пермском управлении ФСИН
Проверка из центрального аппарата пройдет в пермском управлении ФСИН Фото:

Проверка приедет из центрального аппарата ФСИН России в пермское управление в феврале. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в надзорном ведомстве.

«Ревизоры приедут в феврале. В Пермском крае они могут задержаться на месяц, а могу и раньше закончить изучать работу пермского управления», — рассказали собеседники агентства.

Отмечается, что проверяющие посетят несколько колоний в регионе, изучат внутреннюю документацию и пообщаются с личным составом. Последний раз такая проверка была в Пермском крае в 2019 году. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФСИН России.

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Проверка приедет из центрального аппарата ФСИН России в пермское управление в феврале. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в надзорном ведомстве. «Ревизоры приедут в феврале. В Пермском крае они могут задержаться на месяц, а могу и раньше закончить изучать работу пермского управления», — рассказали собеседники агентства. Отмечается, что проверяющие посетят несколько колоний в регионе, изучат внутреннюю документацию и пообщаются с личным составом. Последний раз такая проверка была в Пермском крае в 2019 году. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФСИН России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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