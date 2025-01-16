В ГУФСИН по Пермскому краю приедут ревизоры из Москвы

Проверка из центрального аппарата пройдет в пермском управлении ФСИН
Проверка приедет из центрального аппарата ФСИН России в пермское управление в феврале. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в надзорном ведомстве.
«Ревизоры приедут в феврале. В Пермском крае они могут задержаться на месяц, а могу и раньше закончить изучать работу пермского управления», — рассказали собеседники агентства.
Отмечается, что проверяющие посетят несколько колоний в регионе, изучат внутреннюю документацию и пообщаются с личным составом. Последний раз такая проверка была в Пермском крае в 2019 году. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФСИН России.
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