Скончался спортсмен, который стоял у истоков Пермского марафона

Умер советник команды организаторов первого Пермского марафона Андрей Кричмара. Об этом сказано в группе забега в соцсети «ВКонтакте».
«Андрей Кричмара был главным и основным консультантом нашей команды по подготовке к первому марафону. Если бы не он, пермский марафон точно был бы не таким, каким получился», — рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Сергей Сапегин. Уточняется, что Кричмара не проживал в Перми, но всегда приезжал на совещания и помогал советом.
Андрей Кричмара является руководителем серии соревнований «Бегом по Золотому кольцу» и сооснователем популярной платформы для регистрации на спортивные состязания Russia Running. Он сам является бегуном-любителем. Принимал участие во многих крупных зарубежных марафонах.
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