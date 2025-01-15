15 января 2025

Скончался спортсмен, который стоял у истоков Пермского марафона

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Кричмара помог сделать массовый забег в Перми
Кричмара помог сделать массовый забег в Перми Фото:

Умер советник команды организаторов первого Пермского марафона Андрей Кричмара. Об этом сказано в группе забега в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Кричмара был главным и основным консультантом нашей команды по подготовке к первому марафону. Если бы не он, пермский марафон точно был бы не таким, каким получился», — рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Сергей Сапегин. Уточняется, что Кричмара не проживал в Перми, но всегда приезжал на совещания и помогал советом.

Андрей Кричмара является руководителем серии соревнований «Бегом по Золотому кольцу» и сооснователем популярной платформы для регистрации на спортивные состязания Russia Running. Он сам является бегуном-любителем. Принимал участие во многих крупных зарубежных марафонах.

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Умер советник команды организаторов первого Пермского марафона Андрей Кричмара. Об этом сказано в группе забега в соцсети «ВКонтакте». «Андрей Кричмара был главным и основным консультантом нашей команды по подготовке к первому марафону. Если бы не он, пермский марафон точно был бы не таким, каким получился», — рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Сергей Сапегин. Уточняется, что Кричмара не проживал в Перми, но всегда приезжал на совещания и помогал советом. Андрей Кричмара является руководителем серии соревнований «Бегом по Золотому кольцу» и сооснователем популярной платформы для регистрации на спортивные состязания Russia Running. Он сам является бегуном-любителем. Принимал участие во многих крупных зарубежных марафонах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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