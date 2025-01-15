15 января 2025

Титовский рассказал, что будет после присвоения Салехарду звания «Город трудовой доблести»

Мэр Салехарда Титовский: Все мероприятия находятся в стадии разработки
© Служба новостей «URA.RU»
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Будет организована информационная кампания, архивное фото
Будет организована информационная кампания, архивное фото Фото:

Мэр Салехарда Алексей Титовский рассказал, что после присвоения звания «Город трудовой доблести» будут организованы мероприятия. Об этом глава окружной столицы ЯНАО сообщил корреспонденту URA.RU.

«Будет организована широкая информационная кампания. Сейчас все мероприятия находятся в стадии разработки», — ответил на вопрос корреспондента URA.RU на конференции, посвященной городу трудовой доблести.

Также Титовский допустил, что будет развиваться и туризм с привлечением авиакомпаний, однако конкретных деталей мэр пока не раскрывает. «Всех секретов, конечно, сейчас выдавать не буду», — заявил глава Салехарда.

Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». В документе также отмечается обеспечение бесперебойного военной и гражданской революции и проявление героизма.

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Мэр Салехарда Алексей Титовский рассказал, что после присвоения звания «Город трудовой доблести» будут организованы мероприятия. Об этом глава окружной столицы ЯНАО сообщил корреспонденту URA.RU. «Будет организована широкая информационная кампания. Сейчас все мероприятия находятся в стадии разработки», — ответил на вопрос корреспондента URA.RU на конференции, посвященной городу трудовой доблести. Также Титовский допустил, что будет развиваться и туризм с привлечением авиакомпаний, однако конкретных деталей мэр пока не раскрывает. «Всех секретов, конечно, сейчас выдавать не буду», — заявил глава Салехарда. Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». В документе также отмечается обеспечение бесперебойного военной и гражданской революции и проявление героизма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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