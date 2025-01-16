Политолог Ибрагимов: Пезешкиан не будет налаживать отношения с Трампом

17 января 2025 в 02:05 Размер текста - 17 +

Политолог Фархад Ибрагимов уверен, что наладить отношения США и Ирану пока не удастся Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент Ирана Масуд Пезешкиан готов перезагрузить отношения с европейскими столицами, но не с Вашингтоном. Об этом в интервью URA.RU рассказал эксперт Центра ближневосточных исследований, преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов. «Пезешкиан не против диалога с Западом. Он намерен перезагрузить контакты хотя бы с европейскими столицами. Про Вашингтон пока речи нет. Тем более на фоне возвращения через несколько дней в Белый дом [избранного президента США] Дональда Трампа, который, мягко говоря, не испытывает больших симпатий к нынешним иранским властям», — пояснил Ибрагимов. Статья по теме Что задумали Путин и Пезешкиан Первый официальный визит нового лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию состоится 17 января. В Кремле его примет президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин и Пезешкиан встречались дважды: их знакомство состоялось в Ашхабаде 11 октября 2024 года, а спустя две недели они снова пообщались на полях саммита БРИКС, который прошел в Казани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Ирана Масуд Пезешкиан готов перезагрузить отношения с европейскими столицами, но не с Вашингтоном. Об этом в интервью URA.RU рассказал эксперт Центра ближневосточных исследований, преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов. «Пезешкиан не против диалога с Западом. Он намерен перезагрузить контакты хотя бы с европейскими столицами. Про Вашингтон пока речи нет. Тем более на фоне возвращения через несколько дней в Белый дом [избранного президента США] Дональда Трампа, который, мягко говоря, не испытывает больших симпатий к нынешним иранским властям», — пояснил Ибрагимов. Первый официальный визит нового лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию состоится 17 января. В Кремле его примет президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин и Пезешкиан встречались дважды: их знакомство состоялось в Ашхабаде 11 октября 2024 года, а спустя две недели они снова пообщались на полях саммита БРИКС, который прошел в Казани.