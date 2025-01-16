16 января 2025

Политолог Ибрагимов: Пезешкиан не будет налаживать отношения с Трампом

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Заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Республика Армения, флаг ирана, иран, республика иран, исламская республика иран
Политолог Фархад Ибрагимов уверен, что наладить отношения США и Ирану пока не удастся Фото:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан готов перезагрузить отношения с европейскими столицами, но не с Вашингтоном. Об этом в интервью URA.RU рассказал эксперт Центра ближневосточных исследований, преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов.

«Пезешкиан не против диалога с Западом. Он намерен перезагрузить контакты хотя бы с европейскими столицами. Про Вашингтон пока речи нет. Тем более на фоне возвращения через несколько дней в Белый дом [избранного президента США] Дональда Трампа, который, мягко говоря, не испытывает больших симпатий к нынешним иранским властям», — пояснил Ибрагимов.

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Первый официальный визит нового лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию состоится 17 января. В Кремле его примет президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин и Пезешкиан встречались дважды: их знакомство состоялось в Ашхабаде 11 октября 2024 года, а спустя две недели они снова пообщались на полях саммита БРИКС, который прошел в Казани.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан готов перезагрузить отношения с европейскими столицами, но не с Вашингтоном. Об этом в интервью URA.RU рассказал эксперт Центра ближневосточных исследований, преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов. «Пезешкиан не против диалога с Западом. Он намерен перезагрузить контакты хотя бы с европейскими столицами. Про Вашингтон пока речи нет. Тем более на фоне возвращения через несколько дней в Белый дом [избранного президента США] Дональда Трампа, который, мягко говоря, не испытывает больших симпатий к нынешним иранским властям», — пояснил Ибрагимов. Первый официальный визит нового лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию состоится 17 января. В Кремле его примет президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин и Пезешкиан встречались дважды: их знакомство состоялось в Ашхабаде 11 октября 2024 года, а спустя две недели они снова пообщались на полях саммита БРИКС, который прошел в Казани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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