Политолог Ибрагимов: Пезешкиан не будет налаживать отношения с Трампом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан готов перезагрузить отношения с европейскими столицами, но не с Вашингтоном. Об этом в интервью URA.RU рассказал эксперт Центра ближневосточных исследований, преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов.
«Пезешкиан не против диалога с Западом. Он намерен перезагрузить контакты хотя бы с европейскими столицами. Про Вашингтон пока речи нет. Тем более на фоне возвращения через несколько дней в Белый дом [избранного президента США] Дональда Трампа, который, мягко говоря, не испытывает больших симпатий к нынешним иранским властям», — пояснил Ибрагимов.
Первый официальный визит нового лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию состоится 17 января. В Кремле его примет президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин и Пезешкиан встречались дважды: их знакомство состоялось в Ашхабаде 11 октября 2024 года, а спустя две недели они снова пообщались на полях саммита БРИКС, который прошел в Казани.
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