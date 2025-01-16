Что задумали Путин и Пезешкиан

Фархад Ибрагимов — о том, почему Иран для России — настоящий клондайк

17 января 2025 в 02:01 Размер текста - 17 +

Президенты России и Ирана в Москве подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Фото: Анатолий Медведь 1/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву можно назвать историческим. Еще полгода назад были опасения, что после прихода к власти реформиста Пезешкиана отношения Тегерана с Москвой охладеют. Но, как рассказал URA.RU эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов, для стран начинается новый этап. Президент РФ Владимир Путин подпишет с коллегой договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И это — неприятный сюрприз для Дональда Трампа, который вскоре вернется в Белый дом. Исторические переговоры — Президент Путин проводит в Кремле переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Можно ли считать визит Пезешкиана историческим? Политолог Фархад Ибрагимов уверен в дальнейшем укреплении двусторонних связей России и Ирана Фото: Из личного архива Фархада Ибрагимова — Можно. Я напомню, что ровно три года назад, в январе 2022 года президент Ибрагим Раиси, ныне покойный, также пребывал в Москве, и как раз тогда был запущен процесс по разработке договора о всеобъемлющем сотрудничестве, подразумевающего создание основы для формирования не на словах, а на деле стратегического партнерства между Россией и Ираном, — того, что будет подписан 17 января. Иран давно стремился к этому. — Почему? — Иран видит в России очень важного игрока не только в евразийском регионе или на Ближнем Востоке, но и в глобальном масштабе. В Тегеране считают, что Россия — это та страна, которая проводит политику по формированию нового миропорядка. Это укладывается в иранские национальные интересы. Плюс такую политику уже тогда, три года назад, диктовали особые экономические условия. В Тегеране считают, что Иран будет меньше страдать от санкционного давления Запада, если будет расширять свои торгово-экономические связи с Россией и Китаем. Западные страны предлагают Ирану нивелировать отношения с РФ и КНР взамен на снятие большей части санкций. Они думали, что Иран пойдет на эту уловку, но он не пошел, потому что прекрасно понимает, что обрубать связь с Россией и Китаем — это значит сделать себе контрольный выстрел в голову. — Многие эксперты после победы Пезешкиана на выборах высказывали опасения, что он будет проводить прозападную политику. Спустя полгода, можно ли делать какие-то выводы? Новость по теме В Кремле назвали важным событием подписание договора с Ираном — На самом деле Пезешкиан не собирался проводить прозападную политику, равно как пророссийскую или прокитайскую. Он старается проводить проиранскую политику. И эти его устремления вполне закономерны, они отвечают духу и национальным интересам Исламской республики. Но Пезешкиан, конечно, не против диалога с Западом. Он намерен перезагрузить контакты хотя бы с европейскими столицами. Про Вашингтон пока речи нет. Тем более на фоне возвращения через несколько дней в Белый дом Дональда Трампа, который, мягко говоря, не испытывает больших симпатий к нынешним иранским властям. Новый уровень отношений России и Ирана — Что дает России договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном с точки зрения двусторонних отношений? Погибший в авиакатастрофе президент Ирана Ибрагим Раиси (справа) последний раз был в Кремле 7 декабря 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU — За более чем двухсотлетнюю историю отношений страны выводят свои контакты на кардинально новый уровень. Это значит, что после подписания договора следующий этап — это стратегическое союзничество, о чем неоднократно говорили в Иране. Прежде всего, этот документ будет касаться развития экономических отношений, снижения всякого рода барьеров. Сегодня товарооборот между Россией и Ираном составляет около четырех с половиной миллиардов долларов. Еще пять лет назад он был всего полтора миллиарда. Рост в три раза, но это очень мало. Президенты ставили задачу — увеличить в течение ближайших десяти лет товарооборот до 10 миллиардов долларов. И это вполне реально. Договор, который подпишут лидеры, преследует как раз эту цель. Иран видит в России надежного партнера и союзника Фото: Роман Наумов © URA.RU Должен быть создан соответствующий бизнес-климат, российские инвестиции должны прийти в Иран, иранские — в Россию. Это позволит снизить уровень безработицы в Иране и привести в порядок национальную валюту. Иран нуждается в российских технологиях. Договор — это и расширение культурно-гуманитарных связей, это беспрепятственный въезд российских граждан в Иран и облегченный въезд иранских граждан в Россию, чтобы они здесь учились, работали и, возвращаясь обратно, были настроены позитивно по отношению к нашей стране. Важно, чтобы наши нефтяные компании осваивали те многочисленные нефтегазовые месторождения Ирана, которые пока не осваиваются ни китайцами, ни Западом. Понятно, что все это — долгосрочная перспектива. — Почему со всех сторон такой интерес к Ирану? Мы даже с Китаем, получается, конкурируем? — Иран — это клондайк, это эльдорадо. Несмотря на то, что китайцы последние 20 лет очень активно осваивают Иран, места для инвестиций там найдутся для многих. Европейцы уговаривают Трампа, чтобы тот дал хотя бы минимальную возможность проникнуть на иранские рынки — они понимают, чем для них может обернуться промедление. Поэтому для России подписание договора очень значимо: страна, которая почти закрыта для всего мира, для нас будет абсолютно открытой. — С геополитической точки зрения кому бы не хотелось, чтобы подписание этого договора состоялось? Статья по теме Путин формирует третий мировой полюс — без Китая — Конечно, этого не хотелось бы главным образом американцам. США считают, с одной стороны, что Россия не должна иметь с Ираном никаких дел, потому что для них Иран — главный варвар Ближнего Востока, и Россия должна держать дистанцию от такого токсичного игрока (хотя кто бы говорил о токсичности). С другой стороны, есть часть американской элиты, которая пытается нас изолировать и не допустить, чтобы Иран стал ближе к России. Они считают, что Штатам нужно делать ставку на Иран как противовес арабским монархиям Персидского залива, противовес Турции, которая в последнее время, по их мнению, очень сильно обнаглела, и считают, что нельзя допустить, чтобы Иран «запятнал» себя связями с Россией, которая является самой подсанкционной страной на свете. — Но еще три года назад такой страной был Иран… — Иранцы сами говорят, что сравнивать их в этом смысле с Россией нельзя: Россия может позволить себе быть под таким количеством санкций, Иран — нет. Экономические возможности у стран разные. Кроме того, Россия — наследница великих империй, в том числе СССР, который строил этот мир, современные международные отношения. Россия сохранила свой государственный код и может позволить себе со всеми говорить на равных и ни перед кем не пресмыкаться. Иран смотрит на нас как на страну, с помощью которой он может отстаивать свои национальные интересы, находиться в орбите системы международных отношений и не бояться. Но ни Европа, ни Запад в целом не в восторге от того, что страны, которые находятся под их санкционным давлением, объединяют свои усилия по противодействию санкциям и формируют новое представление о международных отношениях. Почему Иран рядом с Россией, несмотря на разногласия — Создается впечатление, что у нас с Тегераном совсем нет разногласий… Новость по теме В Иране потребовали от США триллион долларов компенсации из-за санкций — У России и Ирана могут быть разные взгляды на те или иные вопросы, но мы считаем, что у каждой страны есть свои представления о мире. Без шероховатости в международных отношениях не обойтись, однако для того и язык дан, и дипломаты даны, чтобы договариваться в случае каких-то противоречий. У нас с Ираном, может быть, не все идеально, но мы принимаем и уважаем друг друга, и Ирану это импонирует. Поэтому там считают, что одно дело, если Запад разобьет всех по одиночке, другое — если Китай, Россия, Иран, страны БРИКС, те же Венгрия, Словакия, которые не согласны с мнением Вашингтона, объединившись в один мощный кулак, смогут сформировать новый мировой порядок. Вот что Ирану нужно. Иран считает, что Россия остается супердержавой. Они даже в учебниках у себя это пишут. — Даже так? — Они так и пишут, что Россия наряду с США является супердержавой мира. Ирану важно укреплять экономические позиции, чтобы Запад был больше парализован в своем стремлении изолировать и его, и Россию, да и другие страны. Подобного рода альянсы будут показательны для всех, кто боится бросить вызов Западу: глядя на Россию и другие страны, они могут пересмотреть свое отношение и начать футболить Запад. Россия и три ближайших союзника — А можно ли говорить о создании некой коалиции Россия — КНР — Иран — КНДР? Ведь с Китаем у нас стратегические отношения, с Северной Кореей — договор о всеобъемлющем партнерстве. Эта связка усиливает наши страны на евразийском континенте? Переговоры лидеров России и Ирана станут неприятным сюрпризом для избранного президента США Дональда Трампа Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore — Эта связка, как минимум, является поворотным моментом для формирования новой системы мирового порядка. С ее помощью мир и будет меняться. Когда Запад нам постоянно твердит о том, что мир должен быть в границах 1945 года, он лукавит. Мир априори не может быть в границах 1945 года хотя бы потому, что одна из стран, которая его формировала, — Советский Союз, — не существует с 1991 года. Альянс государств, которые вы назвали, является показателем того, что эти страны не собираются плясать под дудку Штатов. У них нет задачи противостоять Европе, которая под давлением США решила пойти на эту авантюру и разорвать отношения с Россией, иметь плохие отношения с Китаем. Если Европа проявит последовательность и уважение, тогда можно будет о чем-то говорить. А пока мы строим свои союзы, свои альянсы. Но мы делаем это не против кого бы то ни было. Мы это делаем для расширения наших возможностей. — Такой же договор у России действует с Северной Кореей, и там прописаны вопросы военного сотрудничества и сотрудничества в области обороны. Эти вопросы в договоре с Ираном будут обозначены? — Не исключаю. Но вряд ли это будет накладывать какие-то обязательства на наши страны [в оборонной сфере]. Военное союзничество предполагает, что Иран готов будет за нас постоять. Но Россия — это ядерная держава, она сама за себя постоит. Мы будем обмениваться опытом. Ирану интересно создание собственных систем противоракетной обороны: например, они присматриваются к нашим вооружениям. Новость по теме Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана — Кстати, иранская «ядерная программа» уже оскомину набила всем на Западе. Ядерные вопросы, на ваш взгляд, найдут отражение в договоре? — В свое время, когда была подписана ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), там было указано, что участники договора (одним из них является и Россия) гарантируют, что Иран не будет обладать ядерным оружием. Мы все еще остаемся в этом договоре и исходим именно из этого положения. Поэтому не думаю, что в рамках двустороннего договора будет что-то по ядерному оружию. — То есть в противном случае с нашей стороны это было бы нарушением СВПД? — Совершенно верно. Не стоит лишний раз провоцировать наших недругов, которые только и ищут поводы для того, чтобы нас как-то и за что-то зацепить. Но мы можем говорить про мирные ядерные технологии. На это мы имеем полное право, так как Россия и Иран — суверенные страны, и мы не собираемся у кого-то брать разрешение по этому поводу. Думаю, что Иран может дать нам разрешение на строительство еще нескольких атомных электростанций. Что угрожает Ирану Китай уже активно наращивает товарооборот и объем инвестиций в Иран, но и для России места на иранском рынке хватит, считает политолог Ибрагимов Фото: Роман Наумов © URA.RU — Некоторые эксперты считают, что Иран находится в подвешенном состоянии — 85-летний верховный лидер Али Хаменеи рано или поздно уйдет, и тогда якобы начнется настоящая борьба за власть. Какие риски для отношений с Россией вы видите в этой ситуации? — Риски в любом случае есть не только для нас, но и для других стран, которые имеют связи с Ираном. Транзит власти, который рано или поздно случится в силу естественных причин, будет проходить в довольно непростых геополитических условиях. И сам Хаменеи — очень опытный политик — прекрасно понимает, что транзит будет проходить непросто. В Иране одни считают, что следующим верховным лидером станет старший сын Хаменеи, другие говорят, что это немыслимо. Но все будет решать так называемый экспертный совет, состоящий из 88 членов, — некий национальный парламент, который и выберет следующего верховного лидера, преемника Хаменеи. Возможно, этот человек уже известен, но о нем просто никто особо не говорит. Новость по теме Россия поможет Ирану в конфликте с Израилем В любом случае иранское руководство будет делать все, чтобы транзит прошел мирно, так как Запад непременно захочет воспользоваться ситуацией для того, чтобы устроить неприятности внутри самого Ирана: провести цветную революцию или устроить военный переворот. Иранская государственная система опоясана несколькими поясами безопасности, и сделать это будет непросто. Неприятности могут возникнуть в Иране только в случае, если сама система будет обрушена, и к власти придут люди, финансируемые Западом и теми игроками, которые давно устремлялись в Иран, чтобы разрушить его госсистему. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву можно назвать историческим. Еще полгода назад были опасения, что после прихода к власти реформиста Пезешкиана отношения Тегерана с Москвой охладеют. Но, как рассказал URA.RU эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов, для стран начинается новый этап. Президент РФ Владимир Путин подпишет с коллегой договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И это — неприятный сюрприз для Дональда Трампа, который вскоре вернется в Белый дом. — Президент Путин проводит в Кремле переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Можно ли считать визит Пезешкиана историческим? — Можно. Я напомню, что ровно три года назад, в январе 2022 года президент Ибрагим Раиси, ныне покойный, также пребывал в Москве, и как раз тогда был запущен процесс по разработке договора о всеобъемлющем сотрудничестве, подразумевающего создание основы для формирования не на словах, а на деле стратегического партнерства между Россией и Ираном, — того, что будет подписан 17 января. Иран давно стремился к этому. — Почему? — Иран видит в России очень важного игрока не только в евразийском регионе или на Ближнем Востоке, но и в глобальном масштабе. В Тегеране считают, что Россия — это та страна, которая проводит политику по формированию нового миропорядка. Это укладывается в иранские национальные интересы. — Многие эксперты после победы Пезешкиана на выборах высказывали опасения, что он будет проводить прозападную политику. Спустя полгода, можно ли делать какие-то выводы? — На самом деле Пезешкиан не собирался проводить прозападную политику, равно как пророссийскую или прокитайскую. Он старается проводить проиранскую политику. И эти его устремления вполне закономерны, они отвечают духу и национальным интересам Исламской республики. Но Пезешкиан, конечно, не против диалога с Западом. Он намерен перезагрузить контакты хотя бы с европейскими столицами. Про Вашингтон пока речи нет. Тем более на фоне возвращения через несколько дней в Белый дом Дональда Трампа, который, мягко говоря, не испытывает больших симпатий к нынешним иранским властям. — Что дает России договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном с точки зрения двусторонних отношений? — За более чем двухсотлетнюю историю отношений страны выводят свои контакты на кардинально новый уровень. Это значит, что после подписания договора следующий этап — это стратегическое союзничество, о чем неоднократно говорили в Иране. Прежде всего, этот документ будет касаться развития экономических отношений, снижения всякого рода барьеров. Сегодня товарооборот между Россией и Ираном составляет около четырех с половиной миллиардов долларов. Еще пять лет назад он был всего полтора миллиарда. Рост в три раза, но это очень мало. Президенты ставили задачу — увеличить в течение ближайших десяти лет товарооборот до 10 миллиардов долларов. И это вполне реально. Договор, который подпишут лидеры, преследует как раз эту цель. Должен быть создан соответствующий бизнес-климат, российские инвестиции должны прийти в Иран, иранские — в Россию. Это позволит снизить уровень безработицы в Иране и привести в порядок национальную валюту. Иран нуждается в российских технологиях. Договор — это и расширение культурно-гуманитарных связей, это беспрепятственный въезд российских граждан в Иран и облегченный въезд иранских граждан в Россию, чтобы они здесь учились, работали и, возвращаясь обратно, были настроены позитивно по отношению к нашей стране. Важно, чтобы наши нефтяные компании осваивали те многочисленные нефтегазовые месторождения Ирана, которые пока не осваиваются ни китайцами, ни Западом. Понятно, что все это — долгосрочная перспектива. — Почему со всех сторон такой интерес к Ирану? Мы даже с Китаем, получается, конкурируем? — С геополитической точки зрения кому бы не хотелось, чтобы подписание этого договора состоялось? — Конечно, этого не хотелось бы главным образом американцам. США считают, с одной стороны, что Россия не должна иметь с Ираном никаких дел, потому что для них Иран — главный варвар Ближнего Востока, и Россия должна держать дистанцию от такого токсичного игрока (хотя кто бы говорил о токсичности). С другой стороны, есть часть американской элиты, которая пытается нас изолировать и не допустить, чтобы Иран стал ближе к России. Они считают, что Штатам нужно делать ставку на Иран как противовес арабским монархиям Персидского залива, противовес Турции, которая в последнее время, по их мнению, очень сильно обнаглела, и считают, что нельзя допустить, чтобы Иран «запятнал» себя связями с Россией, которая является самой подсанкционной страной на свете. — Но еще три года назад такой страной был Иран… — Иранцы сами говорят, что сравнивать их в этом смысле с Россией нельзя: Россия может позволить себе быть под таким количеством санкций, Иран — нет. Экономические возможности у стран разные. Кроме того, Россия — наследница великих империй, в том числе СССР, который строил этот мир, современные международные отношения. — Создается впечатление, что у нас с Тегераном совсем нет разногласий… — У России и Ирана могут быть разные взгляды на те или иные вопросы, но мы считаем, что у каждой страны есть свои представления о мире. Без шероховатости в международных отношениях не обойтись, однако для того и язык дан, и дипломаты даны, чтобы договариваться в случае каких-то противоречий. У нас с Ираном, может быть, не все идеально, но мы принимаем и уважаем друг друга, и Ирану это импонирует. Поэтому там считают, что одно дело, если Запад разобьет всех по одиночке, другое — если Китай, Россия, Иран, страны БРИКС, те же Венгрия, Словакия, которые не согласны с мнением Вашингтона, объединившись в один мощный кулак, смогут сформировать новый мировой порядок. Вот что Ирану нужно. Иран считает, что Россия остается супердержавой. Они даже в учебниках у себя это пишут. — Даже так? — А можно ли говорить о создании некой коалиции Россия — КНР — Иран — КНДР? Ведь с Китаем у нас стратегические отношения, с Северной Кореей — договор о всеобъемлющем партнерстве. Эта связка усиливает наши страны на евразийском континенте? — Эта связка, как минимум, является поворотным моментом для формирования новой системы мирового порядка. С ее помощью мир и будет меняться. Когда Запад нам постоянно твердит о том, что мир должен быть в границах 1945 года, он лукавит. Мир априори не может быть в границах 1945 года хотя бы потому, что одна из стран, которая его формировала, — Советский Союз, — не существует с 1991 года. Альянс государств, которые вы назвали, является показателем того, что эти страны не собираются плясать под дудку Штатов. У них нет задачи противостоять Европе, которая под давлением США решила пойти на эту авантюру и разорвать отношения с Россией, иметь плохие отношения с Китаем. Если Европа проявит последовательность и уважение, тогда можно будет о чем-то говорить. А пока мы строим свои союзы, свои альянсы. Но мы делаем это не против кого бы то ни было. Мы это делаем для расширения наших возможностей. — Такой же договор у России действует с Северной Кореей, и там прописаны вопросы военного сотрудничества и сотрудничества в области обороны. Эти вопросы в договоре с Ираном будут обозначены? — Кстати, иранская «ядерная программа» уже оскомину набила всем на Западе. Ядерные вопросы, на ваш взгляд, найдут отражение в договоре? — В свое время, когда была подписана ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), там было указано, что участники договора (одним из них является и Россия) гарантируют, что Иран не будет обладать ядерным оружием. Мы все еще остаемся в этом договоре и исходим именно из этого положения. Поэтому не думаю, что в рамках двустороннего договора будет что-то по ядерному оружию. — То есть в противном случае с нашей стороны это было бы нарушением СВПД? — Совершенно верно. Не стоит лишний раз провоцировать наших недругов, которые только и ищут поводы для того, чтобы нас как-то и за что-то зацепить. Но мы можем говорить про мирные ядерные технологии. На это мы имеем полное право, так как Россия и Иран — суверенные страны, и мы не собираемся у кого-то брать разрешение по этому поводу. Думаю, что Иран может дать нам разрешение на строительство еще нескольких атомных электростанций. Что угрожает Ирану — Некоторые эксперты считают, что Иран находится в подвешенном состоянии — 85-летний верховный лидер Али Хаменеи рано или поздно уйдет, и тогда якобы начнется настоящая борьба за власть. Какие риски для отношений с Россией вы видите в этой ситуации? — Риски в любом случае есть не только для нас, но и для других стран, которые имеют связи с Ираном. Транзит власти, который рано или поздно случится в силу естественных причин, будет проходить в довольно непростых геополитических условиях. И сам Хаменеи — очень опытный политик — прекрасно понимает, что транзит будет проходить непросто. В Иране одни считают, что следующим верховным лидером станет старший сын Хаменеи, другие говорят, что это немыслимо. Но все будет решать так называемый экспертный совет, состоящий из 88 членов, — некий национальный парламент, который и выберет следующего верховного лидера, преемника Хаменеи. Возможно, этот человек уже известен, но о нем просто никто особо не говорит. В любом случае иранское руководство будет делать все, чтобы транзит прошел мирно, так как Запад непременно захочет воспользоваться ситуацией для того, чтобы устроить неприятности внутри самого Ирана: провести цветную революцию или устроить военный переворот. Иранская государственная система опоясана несколькими поясами безопасности, и сделать это будет непросто. Неприятности могут возникнуть в Иране только в случае, если сама система будет обрушена, и к власти придут люди, финансируемые Западом и теми игроками, которые давно устремлялись в Иран, чтобы разрушить его госсистему.