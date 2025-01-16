В Челябинской области перед судом предстанет ОПГ из 34 наркоторговцев

16 января 2025 в 15:15 Размер текста - 17 +

Наркоторговцам грозят длительные сроки в колониях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинской области перед судом предстанут 34 представителя ОПГ, специализирующейся на торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В настоящее время вина организатора и 33 активных членов преступной группы, граждан РФ и республик Средней Азии, полностью доказана. Уголовные дела в отношении наркоторговцев направлены в суды Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что над раскрытием дела работали сотрудники регионального и федерального управлений по контролю за оборотом наркотиков. Задержание также проводили полицейские при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии. В ходе следствия было установлено, что группировка действовала практически по всей стране. Для сбыта запрещенных веществ они использовали интернет-магазин. Всего задокументировано 100 преступных эпизодов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области перед судом предстанут 34 представителя ОПГ, специализирующейся на торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В настоящее время вина организатора и 33 активных членов преступной группы, граждан РФ и республик Средней Азии, полностью доказана. Уголовные дела в отношении наркоторговцев направлены в суды Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что над раскрытием дела работали сотрудники регионального и федерального управлений по контролю за оборотом наркотиков. Задержание также проводили полицейские при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии. В ходе следствия было установлено, что группировка действовала практически по всей стране. Для сбыта запрещенных веществ они использовали интернет-магазин. Всего задокументировано 100 преступных эпизодов.