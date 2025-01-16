В Челябинской области перед судом предстанет ОПГ из 34 наркоторговцев

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Наркоторговцам грозят длительные сроки в колониях Фото:

В Челябинской области перед судом предстанут 34 представителя ОПГ, специализирующейся на торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В настоящее время вина организатора и 33 активных членов преступной группы, граждан РФ и республик Средней Азии, полностью доказана. Уголовные дела в отношении наркоторговцев направлены в суды Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что над раскрытием дела работали сотрудники регионального и федерального управлений по контролю за оборотом наркотиков. Задержание также проводили полицейские при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии.

В ходе следствия было установлено, что группировка действовала практически по всей стране. Для сбыта запрещенных веществ они использовали интернет-магазин. Всего задокументировано 100 преступных эпизодов.

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В Челябинской области перед судом предстанут 34 представителя ОПГ, специализирующейся на торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В настоящее время вина организатора и 33 активных членов преступной группы, граждан РФ и республик Средней Азии, полностью доказана. Уголовные дела в отношении наркоторговцев направлены в суды Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что над раскрытием дела работали сотрудники регионального и федерального управлений по контролю за оборотом наркотиков. Задержание также проводили полицейские при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии. В ходе следствия было установлено, что группировка действовала практически по всей стране. Для сбыта запрещенных веществ они использовали интернет-магазин. Всего задокументировано 100 преступных эпизодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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