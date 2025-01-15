15 января 2025

«Не может быть!» Инженер из ЯНАО стал миллионером. Фото

Инженер из ЯНАО стал миллионером в новогоднем розыгрыше «Столото»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Это какая-то картинка, такого не бывает», - сказала супруга миллионера
«Это какая-то картинка, такого не бывает», - сказала супруга миллионера Фото:

Инженер-энергетик из Ноябрьска стал победителем новогоднего розыгрыша лотереи. Из трех десятков билетов один принес выигрыш на один млн рублей, делится секретом успеха ямалец. 

«Обычно я покупаю билеты заранее, за месяц до розыгрыша, и этот период живу в приятном ожидании. Проверял билеты вечером перед сном: сначала шли небольшие выигрыши — 190, 700 рублей, и дальше вижу шесть нулей. Первая мысль была: „Не может быть!“ — вспоминает житель Ноябрьска Игорь К. О выигрыше ямальца корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе „Столото“.

Источник также сообщает, что на праздничный 1604-й тираж ноябрянин купил три десятка билетов в мобильном приложении «Столото». В день трансляции розыгрыша Игорь проверил результаты и обнаружил, что один из билетов выиграл один млн рублей.

«Показал супруге экран телефона с выигрышем, она не поверила: «Это какая-то картинка, такого не бывает». А вот мне всегда было интересно, как такая большая сумма, как миллион или миллиард, может поместиться на экране, и кто вообще ее выигрывает. Теперь знаю — это я», – цитирует источник слова победителя.

Игорь работает инженером-энергетиком в ведущей энергетической компании. В свободное время увлекается охотой и рыбалкой. Выигрыш потратит на свадьбу дочери.

Игорь — не единственный счастливый миллионер из ЯНАО. Ямальцы купили 66 363 билета «Новогоднего миллиарда», впоследствии оказавшихся выигрышными. «Суммарно 1 января 2025 года жители округа выиграли 15 152 810 рублей. При этом один счастливчик стал обладателем приза 1 млн рублей. Им как раз и оказался Игорь», — подчеркивают в «Столото».

Первая мысль была: «Не может быть!» — вспоминает житель Ноябрьска Игорь К
Первая мысль была: «Не может быть!» — вспоминает житель Ноябрьска Игорь К
Фото:

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Инженер-энергетик из Ноябрьска стал победителем новогоднего розыгрыша лотереи. Из трех десятков билетов один принес выигрыш на один млн рублей, делится секретом успеха ямалец.  «Обычно я покупаю билеты заранее, за месяц до розыгрыша, и этот период живу в приятном ожидании. Проверял билеты вечером перед сном: сначала шли небольшие выигрыши — 190, 700 рублей, и дальше вижу шесть нулей. Первая мысль была: „Не может быть!“ — вспоминает житель Ноябрьска Игорь К. О выигрыше ямальца корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе „Столото“. Источник также сообщает, что на праздничный 1604-й тираж ноябрянин купил три десятка билетов в мобильном приложении «Столото». В день трансляции розыгрыша Игорь проверил результаты и обнаружил, что один из билетов выиграл один млн рублей. Игорь работает инженером-энергетиком в ведущей энергетической компании. В свободное время увлекается охотой и рыбалкой. Выигрыш потратит на свадьбу дочери. Игорь — не единственный счастливый миллионер из ЯНАО. Ямальцы купили 66 363 билета «Новогоднего миллиарда», впоследствии оказавшихся выигрышными. «Суммарно 1 января 2025 года жители округа выиграли 15 152 810 рублей. При этом один счастливчик стал обладателем приза 1 млн рублей. Им как раз и оказался Игорь», — подчеркивают в «Столото».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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