ФСБ поймала судебного пристава, которая аннулировала долги курганцев ради статистики

Судебного пристава заподозрили в совершении 28 преступлений
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Пристава заподозрили в совершении преступлений
Пристава заподозрили в совершении преступлений Фото:

Пристава-исполнителя из Далматовского районного отделения (Курганская область) ФСБ заподозрила в совершении 28 преступлений, включая злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Курганской области. 

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов подозреваемая, стремясь улучшить свои статистические показатели, фальсифицировала данные по исполнительным производствам. «Приобщала к материалам ложные данные об отсутствии у них имущества, на которое может быть обращено взыскание судебного долга. Пристав-исполнитель вынесла незаконные постановления об окончании исполнительных производств при отсутствии фактической оплаты задолженностей по кредитным обязательствам в отношении 19 должников», — отметили в СУ СК России по Курганской области.

Незаконная деятельность судебного пристава-исполнителя была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Курганской области совместно с сотрудниками собственной безопасности УФССП России по Курганской области. В ходе расследования уголовного дела сейчас проводится ряд оперативных и следственных действий для закрепления собранных доказательств и выявления других возможных эпизодов преступной деятельности судебного пристава.

URA.RU ранее писало о другом коррупционном деле. Заместитель начальника отделения судебных приставов Шадринска Сергей Моисеев, обвиняемый во взяточничестве, подал заявление на увольнение из ФССП. Следствие утверждает, что он закрывал исполнительные производства в отношении жительницы Шадринска и получал за это большое вознаграждение.

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Пристава-исполнителя из Далматовского районного отделения (Курганская область) ФСБ заподозрила в совершении 28 преступлений, включая злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Курганской области.  По данным следствия, в течение 2023-2024 годов подозреваемая, стремясь улучшить свои статистические показатели, фальсифицировала данные по исполнительным производствам. «Приобщала к материалам ложные данные об отсутствии у них имущества, на которое может быть обращено взыскание судебного долга. Пристав-исполнитель вынесла незаконные постановления об окончании исполнительных производств при отсутствии фактической оплаты задолженностей по кредитным обязательствам в отношении 19 должников», — отметили в СУ СК России по Курганской области. Незаконная деятельность судебного пристава-исполнителя была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Курганской области совместно с сотрудниками собственной безопасности УФССП России по Курганской области. В ходе расследования уголовного дела сейчас проводится ряд оперативных и следственных действий для закрепления собранных доказательств и выявления других возможных эпизодов преступной деятельности судебного пристава. URA.RU ранее писало о другом коррупционном деле. Заместитель начальника отделения судебных приставов Шадринска Сергей Моисеев, обвиняемый во взяточничестве, подал заявление на увольнение из ФССП. Следствие утверждает, что он закрывал исполнительные производства в отношении жительницы Шадринска и получал за это большое вознаграждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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