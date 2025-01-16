В ходе официального визита на предприятие «МотоВелоЗавод» президенту Беларуси Александру Лукашенко был вручен в подарок мотоцикл модели «Минск Д4 125». Об этом сообщают местные СМИ.
«В подарок президенту они передали символичный подарок — мотоцикл марки „Минск Д4 125“», — передает информационное агентство «Белта». Отмечается, что данная модель была выпущена первой на обновленной производственной площадке.
По словам производителя, мотоцикл представляет собой экономичную модель с умеренным современным дизайном, адаптированную к условиям дорог стран СНГ. Минималистичный внешний вид наследует черты предшествующих моделей из серии «Минск». Такую же модель в прошлом году получил в подарок глава Чечни Рамзан Кадыров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.