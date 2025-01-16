Лукашенко подарили мотоцикл, как у Кадырова. Фото

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Главе Белоруси подарили новый мотоцикл
Главе Белоруси подарили новый мотоцикл Фото:

В ходе официального визита на предприятие «МотоВелоЗавод» президенту Беларуси Александру Лукашенко был вручен в подарок мотоцикл модели «Минск Д4 125». Об этом сообщают местные СМИ.

«В подарок президенту они передали символичный подарок — мотоцикл марки „Минск Д4 125“», — передает информационное агентство «Белта». Отмечается, что данная модель была выпущена первой на обновленной производственной площадке.

Таким подарком сотрудники завода поблагодарили Лукашенко за сохранение предприятия
Таким подарком сотрудники завода поблагодарили Лукашенко за сохранение предприятия
Фото:

По словам производителя, мотоцикл представляет собой экономичную модель с умеренным современным дизайном, адаптированную к условиям дорог стран СНГ. Минималистичный внешний вид наследует черты предшествующих моделей из серии «Минск». Такую же модель в прошлом году получил в подарок глава Чечни Рамзан Кадыров.  

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В ходе официального визита на предприятие «МотоВелоЗавод» президенту Беларуси Александру Лукашенко был вручен в подарок мотоцикл модели «Минск Д4 125». Об этом сообщают местные СМИ. «В подарок президенту они передали символичный подарок — мотоцикл марки „Минск Д4 125“», — передает информационное агентство «Белта». Отмечается, что данная модель была выпущена первой на обновленной производственной площадке. По словам производителя, мотоцикл представляет собой экономичную модель с умеренным современным дизайном, адаптированную к условиям дорог стран СНГ. Минималистичный внешний вид наследует черты предшествующих моделей из серии «Минск». Такую же модель в прошлом году получил в подарок глава Чечни Рамзан Кадыров.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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