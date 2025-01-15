Организаторы лотереи больше года ищут жителя ХМАО, не забравшего миллион рублей

Организаторы лотереи больше года ищут жителя ХМАО, выигравшего миллион рублей под Новый год. Счастливчик на данный момент так и не объявился, сообщили URA.RU в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«Зарегистрирован единственный случай, когда победитель-миллионер из ХМАО не вышел на связь. Это участник новогоднего розыгрыша лотереи 1 января 2024 года, который выиграл 1 миллион рублей. Он купил печатный билет в одном из местных отделений Почты России и так и не связался с нашим лотерейным центром», — прокомментировали организаторы.
Нерешительность, как оформить приз, — наиболее распространенная причина, почему лотерейные миллионеры не забирают свои выигрыши. А иногда игроки, которым подарили билеты, и вовсе забывают проверить результаты розыгрышей. «Чаще всего это происходит по личным обстоятельствам, когда клиенты так и не решаются, как оформить приз: направить документы по почте или лично приехать в Москву», — добавили в пресс-службе. При этом организаторы не теряют надежды и пытаются связаться по телефону с такими победителями.
Ранее URA.RU рассказывало про самую везучую югорчанку, которая выиграла под Новый год суперприз в лотерею. Домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО сорвала рекордный джекпот в 147 миллионов рублей. Счастливый билет, принесший домохозяйке из небольшого поселка в ХМАО, посоветовал купить муж.
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