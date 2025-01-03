Победителем новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион» стала домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО. Как сообщили организаторы тиража агентству URA.RU, женщина купила билет по настоянию мужа и стала обладателем рекордных 147 миллионов рублей.
«„Национальная Лотерея“ связалась с жительницей ХМАО, которая выиграла 1 января 2025 года рекордный суперприз в новогоднем тираже лотереи „Мечталлион“ — более 147 миллионов рублей. Ей оказалась домохозяйка Ольга из небольшого поселка, которая купила счастливый билет по настоянию супруга», — сообщили организатор.
Победительница добавила, что не готова раскрывать более подробные детали своей личности, но поделилась фото победного билета. Она отметила, что участие в новогодней лотерее для их семьи своеобразная традиция.
Организаторы раскрыли, сколько же в итоге получит победительница розыгрыша. Югорчанка за вычетом налогов получит сумму в 116,2 миллиона рублей.
О рекордной сумме выигрыша в лотерею «Мечталлион» жителем Югры стало известно 1 января. Организаторы обещали раскрыть подробности о победителе, но после того, как смогут связаться с ним.
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