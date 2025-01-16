Песков раскрыл, когда Россия начнет поставлять газ Приднестровью

Песков: Россия готова помочь Приднестровью с газом после реации Молдовы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия начнет поставлять газ Приднестровью, заявил Песков
Россия начнет поставлять газ Приднестровью, заявил Песков Фото:

Россия готова начать поставки газа в Приднестровье, однако для этого необходимо решить ряд логистических вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, Москва будет готова оказывать помощь Приднестровью. Логистически здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечат подачу газа и контрактование со стороны Молдовы», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что без сотрудничества и четкой позиции со стороны Молдовы начать поставки будет сложно.

Ранее «Газпром» прекратил поставки в Молдавию и Приднестровье из-за многократной неуплаты энергокомпанией «Молдовагаз» долга за поставленный ей российский газ, а также в связи с прекращением транзита через Украину. Почти все предприятия в республике прекратили работу, а ее жители остались без отопления.

Россия решила помочь Приднестровью с газом, сообщил президент Вадим Красносельский. Государство передаст республике газ в качестве гуманитарной помощи.

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Россия готова начать поставки газа в Приднестровье, однако для этого необходимо решить ряд логистических вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, Москва будет готова оказывать помощь Приднестровью. Логистически здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечат подачу газа и контрактование со стороны Молдовы», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что без сотрудничества и четкой позиции со стороны Молдовы начать поставки будет сложно. Ранее «Газпром» прекратил поставки в Молдавию и Приднестровье из-за многократной неуплаты энергокомпанией «Молдовагаз» долга за поставленный ей российский газ, а также в связи с прекращением транзита через Украину. Почти все предприятия в республике прекратили работу, а ее жители остались без отопления. Россия решила помочь Приднестровью с газом, сообщил президент Вадим Красносельский. Государство передаст республике газ в качестве гуманитарной помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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