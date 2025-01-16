В Кремле ответили на обвинения Польши, что Россия готовит теракты

Песков: заявления Туска о планировании РФ терактов являются бездоказательными
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков назвал Польшу лидером по вбросу бездоказательных обвинений против РФ
Песков назвал Польшу лидером по вбросу бездоказательных обвинений против РФ Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления польского премьер-министра Дональда Туска о планировании Россией терактов. По словам Пескова, подобные обвинения являются бездоказательными и не новы для польской политики.

«В целом, это ничто иное, как еще одно бездоказательное обвинение России. Польша известна такими обвинениями», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он отметил, что Польша «пытается сохранять лидерство», засыпая Россию необоснованными обвинениями, по сравнению с другими европейскими странами.

Во время недавней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министр Польши высказал мнение, что «Россия задумывала проведение воздушных терактов. Однако Туск не предоставил никаких доказательств или деталей, подкрепляющих его заявление.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления польского премьер-министра Дональда Туска о планировании Россией терактов. По словам Пескова, подобные обвинения являются бездоказательными и не новы для польской политики. «В целом, это ничто иное, как еще одно бездоказательное обвинение России. Польша известна такими обвинениями», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он отметил, что Польша «пытается сохранять лидерство», засыпая Россию необоснованными обвинениями, по сравнению с другими европейскими странами. Во время недавней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министр Польши высказал мнение, что «Россия задумывала проведение воздушных терактов. Однако Туск не предоставил никаких доказательств или деталей, подкрепляющих его заявление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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