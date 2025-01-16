Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления польского премьер-министра Дональда Туска о планировании Россией терактов. По словам Пескова, подобные обвинения являются бездоказательными и не новы для польской политики.
«В целом, это ничто иное, как еще одно бездоказательное обвинение России. Польша известна такими обвинениями», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он отметил, что Польша «пытается сохранять лидерство», засыпая Россию необоснованными обвинениями, по сравнению с другими европейскими странами.
Во время недавней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министр Польши высказал мнение, что «Россия задумывала проведение воздушных терактов. Однако Туск не предоставил никаких доказательств или деталей, подкрепляющих его заявление.
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