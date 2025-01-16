500 литров чая, пирожки и блины: в Курганской области пройдет фестиваль популярного у китайцев напитка

В Курганской области пройдет чайный фестиваль «Зауральский чай»
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Курганцев угостят чаем на фестивале
Курганцев угостят чаем на фестивале Фото:

Чайный фестиваль «Зауральский чай» состоится в Курганской области 26 января. Мероприятие пройдет в ландшафтном парке рабочего поселка Каргаполье и начнется в 12:00. Ожидается, что фестиваль соберет как профессионалов, так и любителей чая, а также мастеров из разных уголков региона, сообщает управление культуры на странице в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу. «В рамках фестиваля пройдет конкурс на лучший чайный напиток, презентации авторских чаев, дегустации, а также выставка-ярмарка изделий местных мастеров», — сообщили организаторы. Помимо этого, гостей ждут выступления артистов, танцевальные коллективы и зимние развлечения.

Кроме того, на фестивале будут организованы мастер-классы, игры и розыгрыши призов. Для участников и гостей приготовлено более 500 литров чая и большое количество выпечки домашнего производства. Это событие станет отличной возможностью для жителей региона и гостей познакомиться с культурой чаепития и насладиться атмосферой народного гуляния.

Фестиваль «Зауральский чай» в Курганской области станет частью усилий по популяризации чайной культуры в регионе, особенно в контексте предстоящего открытия китайских шоурумов в 2025 году, где будут представлены различные сорта чая. Это событие поддерживает культурное и экономическое развитие региона, способствуя расширению местного рынка и привлекая внимание к традиционным и новым напиткам.

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Чайный фестиваль «Зауральский чай» состоится в Курганской области 26 января. Мероприятие пройдет в ландшафтном парке рабочего поселка Каргаполье и начнется в 12:00. Ожидается, что фестиваль соберет как профессионалов, так и любителей чая, а также мастеров из разных уголков региона, сообщает управление культуры на странице в соцсети «ВКонтакте». Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу. «В рамках фестиваля пройдет конкурс на лучший чайный напиток, презентации авторских чаев, дегустации, а также выставка-ярмарка изделий местных мастеров», — сообщили организаторы. Помимо этого, гостей ждут выступления артистов, танцевальные коллективы и зимние развлечения. Кроме того, на фестивале будут организованы мастер-классы, игры и розыгрыши призов. Для участников и гостей приготовлено более 500 литров чая и большое количество выпечки домашнего производства. Это событие станет отличной возможностью для жителей региона и гостей познакомиться с культурой чаепития и насладиться атмосферой народного гуляния. Фестиваль «Зауральский чай» в Курганской области станет частью усилий по популяризации чайной культуры в регионе, особенно в контексте предстоящего открытия китайских шоурумов в 2025 году, где будут представлены различные сорта чая. Это событие поддерживает культурное и экономическое развитие региона, способствуя расширению местного рынка и привлекая внимание к традиционным и новым напиткам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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