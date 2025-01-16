Мать с двумя детьми отравилась газом в свердловском городе

В Ревде (Свердловская область) ночью 16 января мать и два ее маленьких ребенка отравились бытовым газом, когда находились в квартире. Семью госпитализировали, а прокуратура приступила к выяснению обстоятельств ЧП, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«На пульт оперативных служб поступила информация о доставлении в больницу женщины и ее детей 2018 г. р. и 2022 г. р. По результатам обследования детей установлено отравление бытовым газом», — говорится в сообщении. Состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное.
Правоохранители проверят коммунальщиков, ответственных за техобслуживание дымоходов, вентиляций и газового оборудования в доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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