Мать с двумя детьми отравилась газом в свердловском городе

В Ревде мать и двое детей отравились бытовым газом в квартире
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Семья отравилась газом ночью 16 января Фото:

В Ревде (Свердловская область) ночью 16 января мать и два ее маленьких ребенка отравились бытовым газом, когда находились в квартире. Семью госпитализировали, а прокуратура приступила к выяснению обстоятельств ЧП, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«На пульт оперативных служб поступила информация о доставлении в больницу женщины и ее детей 2018 г. р. и 2022 г. р. По результатам обследования детей установлено отравление бытовым газом», — говорится в сообщении. Состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное.

Правоохранители проверят коммунальщиков, ответственных за техобслуживание дымоходов, вентиляций и газового оборудования в доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Ревде (Свердловская область) ночью 16 января мать и два ее маленьких ребенка отравились бытовым газом, когда находились в квартире. Семью госпитализировали, а прокуратура приступила к выяснению обстоятельств ЧП, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «На пульт оперативных служб поступила информация о доставлении в больницу женщины и ее детей 2018 г. р. и 2022 г. р. По результатам обследования детей установлено отравление бытовым газом», — говорится в сообщении. Состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное. Правоохранители проверят коммунальщиков, ответственных за техобслуживание дымоходов, вентиляций и газового оборудования в доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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