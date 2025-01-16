Свердловчане бронируют туры на Черное море, несмотря на катастрофу

Свердловчане бронируют туры на Черное море несмотря на катастрофу
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на отдых у побережья сохраняется
Спрос на отдых у побережья сохраняется Фото:
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На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Среди свердловчан сохраняется спрос на отдых у побережья Черного моря, несмотря на экологическую катастрофу — разлив мазута. Об этом URA.RU рассказали в туристическом агентстве Pegas Touristik.

«Если говорить про Сочи, то спрос есть. Массовых отмен не наблюдаем. В период новогодних праздников спрос также оставался высоким», — поделилась турагент Анна. 

По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, опасения о старте пляжного сезона есть, но они обсуждаются участниками туристического рынка в Анапе, Сочи и Крыму. Обстановку на побережье, по его словам, отслеживают. 

«Так как до пляжного сезона еще далеко и прогнозы властей, которые они делают, положительные, то, конечно, массовых отказов [от туров] мы не наблюдаем. Я полагаю, операторы и туристы будут следить за этой ситуацией. Традиционно начало пляжного кластера происходит с мая, но фактически летний сезон стартует в первой декаде июня, поэтому время еще есть», — подытожил он. 

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Среди свердловчан сохраняется спрос на отдых у побережья Черного моря, несмотря на экологическую катастрофу — разлив мазута. Об этом URA.RU рассказали в туристическом агентстве Pegas Touristik. «Если говорить про Сочи, то спрос есть. Массовых отмен не наблюдаем. В период новогодних праздников спрос также оставался высоким», — поделилась турагент Анна.  По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, опасения о старте пляжного сезона есть, но они обсуждаются участниками туристического рынка в Анапе, Сочи и Крыму. Обстановку на побережье, по его словам, отслеживают.  «Так как до пляжного сезона еще далеко и прогнозы властей, которые они делают, положительные, то, конечно, массовых отказов [от туров] мы не наблюдаем. Я полагаю, операторы и туристы будут следить за этой ситуацией. Традиционно начало пляжного кластера происходит с мая, но фактически летний сезон стартует в первой декаде июня, поэтому время еще есть», — подытожил он. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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