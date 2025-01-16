Свердловчане бронируют туры на Черное море, несмотря на катастрофу

Среди свердловчан сохраняется спрос на отдых у побережья Черного моря, несмотря на экологическую катастрофу — разлив мазута. Об этом URA.RU рассказали в туристическом агентстве Pegas Touristik.
«Если говорить про Сочи, то спрос есть. Массовых отмен не наблюдаем. В период новогодних праздников спрос также оставался высоким», — поделилась турагент Анна.
По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, опасения о старте пляжного сезона есть, но они обсуждаются участниками туристического рынка в Анапе, Сочи и Крыму. Обстановку на побережье, по его словам, отслеживают.
«Так как до пляжного сезона еще далеко и прогнозы властей, которые они делают, положительные, то, конечно, массовых отказов [от туров] мы не наблюдаем. Я полагаю, операторы и туристы будут следить за этой ситуацией. Традиционно начало пляжного кластера происходит с мая, но фактически летний сезон стартует в первой декаде июня, поэтому время еще есть», — подытожил он.
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