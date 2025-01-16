Новый фигурант по делу убийства генерала Кириллова отрицает вину

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В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Новый фигурант по делу об убийстве генерала ВС РФ Игоря Кириллова Рамазан Падиев заявил о своей непричастности к преступлению. Допрос проходит в Басманном суде Москвы.

«Не понял, я не причастен», — заявил Падиев. Его слова передает корреспондент РИА Новости.

17 декабря Кириллов в результате террористической атаки скончался возле своего дома. Вместе с ним погиб и его ассистент. 16 января СК назвал еще одного подозреваемого — им оказался Батухан Точиев. По данным следствия, в ноябре предыдущего года Точиев и Падиев забронировали номер в хостеле Московской области для другого фигуранта дела, Ахмаджона Курбонова.

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Новый фигурант по делу об убийстве генерала ВС РФ Игоря Кириллова Рамазан Падиев заявил о своей непричастности к преступлению. Допрос проходит в Басманном суде Москвы. «Не понял, я не причастен», — заявил Падиев. Его слова передает корреспондент РИА Новости. 17 декабря Кириллов в результате террористической атаки скончался возле своего дома. Вместе с ним погиб и его ассистент. 16 января СК назвал еще одного подозреваемого — им оказался Батухан Точиев. По данным следствия, в ноябре предыдущего года Точиев и Падиев забронировали номер в хостеле Московской области для другого фигуранта дела, Ахмаджона Курбонова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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