Новый фигурант по делу убийства генерала Кириллова отрицает вину

Новый фигурант по делу об убийстве генерала ВС РФ Игоря Кириллова Рамазан Падиев заявил о своей непричастности к преступлению. Допрос проходит в Басманном суде Москвы.
«Не понял, я не причастен», — заявил Падиев. Его слова передает корреспондент РИА Новости.
17 декабря Кириллов в результате террористической атаки скончался возле своего дома. Вместе с ним погиб и его ассистент. 16 января СК назвал еще одного подозреваемого — им оказался Батухан Точиев. По данным следствия, в ноябре предыдущего года Точиев и Падиев забронировали номер в хостеле Московской области для другого фигуранта дела, Ахмаджона Курбонова.
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