СК назвал новых фигурантов убийства генерала Кириллова

Батухан Точиев и Рамазан Падиев — новые фигуранты убийства генерала Кириллова
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По делу о теракте против генерала Игоря Кириллова установлена причастность новых фигурантов — Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В настоящее время установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева», — сообщила Петренко. Ее слова опубликованы в официальном telegram-канале

Отмечается, что в ноябре 2024 года Точиев и Падиев через интернет забронировали для еще одного обвиняемого Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Московской области. Эта локация была выбрана как укрытие для Курбонова после совершения им террористической атаки 17 декабря.

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По делу о теракте против генерала Игоря Кириллова установлена причастность новых фигурантов — Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «В настоящее время установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева», — сообщила Петренко. Ее слова опубликованы в официальном telegram-канале.  Отмечается, что в ноябре 2024 года Точиев и Падиев через интернет забронировали для еще одного обвиняемого Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Московской области. Эта локация была выбрана как укрытие для Курбонова после совершения им террористической атаки 17 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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