СК назвал новых фигурантов убийства генерала Кириллова

По делу о теракте против генерала Игоря Кириллова установлена причастность новых фигурантов — Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«В настоящее время установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева», — сообщила Петренко. Ее слова опубликованы в официальном telegram-канале.
Отмечается, что в ноябре 2024 года Точиев и Падиев через интернет забронировали для еще одного обвиняемого Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Московской области. Эта локация была выбрана как укрытие для Курбонова после совершения им террористической атаки 17 декабря.
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