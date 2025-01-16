На улицы Ноябрьска вышел прежний подрядчик

На улицах Ноябрьска (ЯНАО) теперь работают две компании, занимающихся уборкой снега в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска.
«Градообразующие предприятия откликнулись на просьбу мэрии. Они предоставили технику, чтобы быстрее привести дороги города в порядок после сильных снегопадов», — передает пресс-служба мэрии Ноябрьска.
На данный момент работники «Севердорстроя» занимаются расчисткой дорог и тротуаров только на части городских улиц. Не исключено, что с компанией могут договориться о расчистке и других участков в муниципалитете.
С начала 2025 года за обслуживание дорог Ноябрьска отвечает «Армат-М». Учредителем бизнеса стал Рудик Манукян, получивший четыре года условно.
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