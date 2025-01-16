16 января 2025

На улицы Ноябрьска вышел прежний подрядчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь на улицах работают две компании, архивное фото
Теперь на улицах работают две компании, архивное фото Фото:

На улицах Ноябрьска (ЯНАО) теперь работают две компании, занимающихся уборкой снега в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска.

«Градообразующие предприятия откликнулись на просьбу мэрии. Они предоставили технику, чтобы быстрее привести дороги города в порядок после сильных снегопадов», — передает пресс-служба мэрии Ноябрьска.

На данный момент работники «Севердорстроя» занимаются расчисткой дорог и тротуаров только на части городских улиц. Не исключено, что с компанией могут договориться о расчистке и других участков в муниципалитете.

С начала 2025 года за обслуживание дорог Ноябрьска отвечает «Армат-М». Учредителем бизнеса стал Рудик Манукян, получивший четыре года условно. 

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На улицах Ноябрьска (ЯНАО) теперь работают две компании, занимающихся уборкой снега в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска. «Градообразующие предприятия откликнулись на просьбу мэрии. Они предоставили технику, чтобы быстрее привести дороги города в порядок после сильных снегопадов», — передает пресс-служба мэрии Ноябрьска. На данный момент работники «Севердорстроя» занимаются расчисткой дорог и тротуаров только на части городских улиц. Не исключено, что с компанией могут договориться о расчистке и других участков в муниципалитете. С начала 2025 года за обслуживание дорог Ноябрьска отвечает «Армат-М». Учредителем бизнеса стал Рудик Манукян, получивший четыре года условно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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